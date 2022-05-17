Традиционный вкус Карпат: как приготовить банош по рецепту Евгения Клопотенко

Банош пришел к нам из карпатских гор. Это традиционное гуцульское блюдо. Обычно его готовят мужчины. Банош варят из кукурузной крупы или муки.

Существует множество вариаций рецептов — со шкварками, брынзой, грибами, на сливках или сметане. Мы поделимся с вами рецептом баноша от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Как приготовить банош

Чтобы приготовить традиционное гуцульское блюдо, тебе понадобится не только крупа. А еще сметана, лук и сыр.

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Ингредиенты для приготовления баноша

150 г кукурузной крупы

450 мл молока

100-150 г вешенок

100 мл уксуса яблочного (или винного)

0,5–1 шт. лука

200 мл воды

20 г сливочного масла

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сметаны

50 г твердого сыра

соль

перец

Рецепт баноша

Порежь луковицу тонкими полукольцами. В мисочку налей яблочный уксус и добавь к нему 200 мл воды, щепотку соли. В этой смеси замаринуй лук примерно на 30 мин. Отдели вешенки от ножек и нарежь средними кубиками. Если у тебя маленькие грибы, то их можно не резать. Разогрей 20 г сливочного масла и 1 ст. л. масла на сковороде. Обжарь вешенки 3-4 минуты. Насыпь кукурузную крупу в сотейник и залей 450 мл молока. Добавь соль по вкусу. Вари кашу до готовности на среднем огне, постоянно помешивая. Время приготовления зависит от степени помола крупы, оно должно быть указано на упаковке. В готовую кашу добавь сметану. Лучше использовать нежирную, чтобы банош не был слишком тяжелым. Перемешай кашу до однородности.

Как подавать банош

Не менее важной, чем приготовление баноша, является его подача. Чтобы правильно собрать блюдо, соблюдай следующую последовательность:

В глубокую тарелку выложи слой каши. На кашу посыпь тертый сыр. На творог выложи еще один слой каши. Следующим должен быть слой грибов. На грибы положи маринованный лук и поперчи сверху.

Банош подавай к столу горячим.

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