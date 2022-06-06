Творожная нежность и черничный бархат — рецепт ленивых вареников от звезд кулинарии

Что же такое необычное, но простое приготовить из творога? Рецепт сырников уже читал(-а), к оладушкам не тянет, а овсянка уже надоела.
Советуем тебе приготовить ленивые вареники вместе с кулинарным экспертом и экс-судьей проекта МастерШеф Татьяной Литвиновой и судьей МастерШеф Владимиром Ярославским.
Лови простой рецепт ленивых вареников от Татьяны Литвиновой.
Фото: Pexels
А чтобы вкус ленивых вареников был незабываемым, добавь к ним черничный соус.
Приготовление:
Соедини все ингредиенты в чаше блендера и взбей. Подавай соус вместе с варениками. Приятного аппетита!
Еще один рецепт “пальчики оближешь” от Владимира Ярославского. На этот раз уже с сахаром и соусом из белого шоколада.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Лайфхак. Если тебе нравится другой вид шоколада – смело используй его. Белый шоколад можно заменить на черный или молочный.
Приятного аппетита!
А еще возьми на заметку рецепт оладушков из манки. Их можно будет приготовить на завтрак уже завтра или порадовать родных, не откладывая приготовление на следующий день. Решать тебе.