Украинское водительское удостоверение отныне европейского образца: как получить новый документ и почему это важно

Отныне украинское водительское удостоверение адаптировано к образцу Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в своем Telegram-канале.
Вместо пиктограмм (например, очки) на водительском удостоверении размещают коды, которые свойственны для водительских прав по стандартам ЕС.
А если ты сдавал(-а) практический экзамен на авто с автоматической коробкой передач, то в твоем водительском будет отметка в виде кода 78.
Если хочешь получить удостоверение европейского образца, то обменять старый документ можно в сервисных центрах МВД.
Список необходимых документов:
Еще в 2017 году МВД анонсировало евроинтеграционные изменения в Законе Украины О дорожном движении и ПДД Украины для выполнения директив ЕС.
Ведь непременным требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является гармонизация нашего законодательства и внутренних правовых норм с европейскими.
Кроме изменений в водительском удостоверении, Украину еще ждут следующие нововведения:
Новые изменения в украинском законодательстве будут способствовать большей безопасности дорожного движения, а также это еще один шаг на пути нашей страны к ЕС.
10 мая Кабинет Министров Украины изменил процесс обучения и получения водительского. Читай, как получить водительское удостоверение по упрощенной процедуре.
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