Украинское водительское удостоверение отныне европейского образца: как получить новый документ и почему это важно

Отныне украинское водительское удостоверение адаптировано к образцу Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в своем Telegram-канале.

Как изменилось водительское удостоверение

Вместо пиктограмм (например, очки) на водительском удостоверении размещают коды, которые свойственны для водительских прав по стандартам ЕС.

А если ты сдавал(-а) практический экзамен на авто с автоматической коробкой передач, то в твоем водительском будет отметка в виде кода 78.

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Как обменять старое удостоверение на новое

Если хочешь получить удостоверение европейского образца, то обменять старый документ можно в сервисных центрах МВД.

Список необходимых документов:

паспорт;

копия карты налогоплательщика (ИНН);

старое водительское удостоверение.

Почему это важно

Еще в 2017 году МВД анонсировало евроинтеграционные изменения в Законе Украины О дорожном движении и ПДД Украины для выполнения директив ЕС.

Ведь непременным требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является гармонизация нашего законодательства и внутренних правовых норм с европейскими.

Кроме изменений в водительском удостоверении, Украину еще ждут следующие нововведения:

нормирование возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств; гармонизация категорий и подкатегорий транспортных средств; новые сроки действия удостоверений (не 30 лет, как сейчас, а 5–15 — в зависимости от категории транспорта).

Новые изменения в украинском законодательстве будут способствовать большей безопасности дорожного движения, а также это еще один шаг на пути нашей страны к ЕС.

10 мая Кабинет Министров Украины изменил процесс обучения и получения водительского. Читай, как получить водительское удостоверение по упрощенной процедуре.

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