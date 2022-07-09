Укрытие — есть, а зайти в него — нельзя! Куда жаловаться на закрытые убежища в домах?

Ситуация с укрытиями в городах, где прямая опасность вроде прошла, действительно ужасная: нередко слышны жалобы на то, что в Киеве закрыты убежища в домах даже при сигнале воздушной тревоги. Ситуацию объясняют тем, что открытые убежища могут стать лакомым куском для недобросовестных граждан: воров, например.
Но вместо того, чтобы обеспечить охрану убежищ или подвалов, служащих укрытием для жильцов домов, многие балансодержатели просто вешают на двери замки.
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Департамент муниципальной безопасности работает над усилением контроля над хранилищами. Однако если ты стал (-ла) свидетелем факта непредоставления доступа к укрытию, обращайся по номеру:
Также эти объекты будут принудительно открываться с участием полиции и ГСЧС.
Также эти объекты будут принудительно открываться с участием полиции и ГСЧС.
— Известно, что уже есть факты возбуждения уголовных дел по факту нарушения положений Закона О гражданской защите, — отметил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.
Из-за недостаточного количества бомбоубежищ в Украине до сих пор неизвестно, как будет проходить обучение в следующем году в украинских городах и селах. Известно, что петиция о запрещении офлайн обучения набрала нужное количество голосов, однако ни одного решения Кабмин до сих пор не принял. Какова вероятность проведения обучения офлайн — читай в материале.
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