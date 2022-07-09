Укрытие — есть, а зайти в него — нельзя! Куда жаловаться на закрытые убежища в домах?

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 09 июля 2022, 16:00
Куда обращаться, если закрытое хранилище
Фото: Unsplash

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