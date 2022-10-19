Почти в два раза: в Украине подорожает срочное оформление паспортов

Уже совсем скоро, с 1 ноября 2022 года, в Украине изменится стоимость срочного изготовления внутреннего и загранпаспорта.

Также подорожает цена на изготовление проездного документа беженца.

Сколько будет стоить срочное оформление загранпаспорта и внутреннего паспорта с 1 ноября — читай в материале.

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Изменение стоимости изготовления срочного загранпаспорта и внутреннего

На изготовление срочного паспорта цена вырастет действительно почти в два раза.

Если ты хочешь сделать паспорт гражданина Украины до двух недель, то нужно будет заплатить за него не 252 грн, а 496 грн.

Это написано в постановлении Кабмина №1180 от 14 октября 2022 года.

Сколько стоит срочный загранпаспорт: цена

На загранпаспорт цена тоже подскочит.

Чтобы оформить паспорт для выезда за границу за неделю, нужно заплатить не 704 грн, а 992 грн.

Если ты хочешь оформить или обменять проездной документ беженца, нужно отдать не 226 грн, а 452 грн.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 грн до 452 грн.

Вид на временное жительство тоже подорожал с 352 грн до 452 грн.

Для того чтобы оформить или обменять карту мигранта, нужно будет заплатить с ноября 2022 года 399 грн (вместо 199).

После шести месяцев после того, как отменят военное положение, оформление украинского паспорта (первого) обойдется не в 126 грн, а в 248 грн.

Его сделают примерно за три недели.

Также через шесть месяцев после того, как отменят военное положение, оформление паспорта для выезда за границу подорожает до 496 грн (с 352 грн.).

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