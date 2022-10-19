Путешествия и вдохновение

Почти в два раза: в Украине подорожает срочное оформление паспортов

Анна Голишевская, редактор сайта 19 октября 2022, 15:00
Паспорт
Фото: Unsplash

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