Постное меню 2023: вкусные, питательные и простые рецепты блюд на каждый день — подборка

Питание должно быть не только полезным, но и вкусным. Тогда Великий пост пройдет спокойно и в удовольствие. Во время поста нельзя есть много продуктов, но как сделать рацион питательным? В материале мы расскажем про рецепты постных блюд, которые ты можешь приготовить.
Во время Великого поста нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. В определенные дни можно приготовить рыбу, выпить немного вина. Постное меню чаще всего состоит из таких продуктов:
В последнее время соблюдать пост становится значительно проще, ведь разнообразие соевых продуктов растет. К тому же, некоторые производители заботятся о желаниях потребителей и выпускают постные версии продуктов.
Сегодня мы поделимся рецептами, которыми ты сможешь насладиться. Они легко готовятся, питательные и быстрые.
Мы поделимся простыми, а главное полезными идеями для твоего здорового рациона. Здесь ты найдешь такие рецепты постных блюд:
Картофельные шарики ты можешь приготовить не только с грибной начинкой, но и с овощной. Их можно есть как гарнир, закуску или полноценное блюдо. Учти, что для жарки шариков нужно масло, которое можно потреблять в определенные дни поста.
Понадобится
Приготовление
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Суп — идеальное постное блюдо, ведь готовится только из овощей. Попробуй сварить вегетарианский суп из цветной капусты.
Борщ обязательно станет твоей визитной карточкой среди постного стола. Вместо мяса для него понадобится фасоль. Он получится питательным и вкусным.
Постный плов готовится без мяса, но получается очень вкусным. Вместо риса используй булгур, он очень необычно сочетается с черносливом и курагой. Попробуй приготовить постный плов по нашему рецепту.
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Во время поста рыбу можно есть только в некоторые дни, поэтому сделай его праздником и приготовь фаршированную щуку. Это довольно просто. Попробуй приготовить щуку по нашему рецепту.
В постном меню должны быть и сладкие блюда. Приготовить их без яиц и молока вполне возможно. Сегодня мы поделимся рецептом постного бананового пирога. Он точно понравится деткам и взрослым. Попробуй его приготовить.
Раньше мы рассказывали о постных и вкусных блюдах, которые быстро готовятся.
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