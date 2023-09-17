Праздники

Искренние поздравления с днем Веры, Надежды и Любви в стихах, картинках и прозе

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 сентября 2023, 13:45
день Віри, Надії та Любові
Фото: Unsplash

Больше новостей
схема-терапія
Проблемы, происходящие из детства. Схема-терапия: что это такое и как она может помочь
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023
Отопительный сезон 2022-2023
На Теплоэнерго надейся, но и сам(-а) не плошай: несколько советов для украинцев, чтобы не замерзнуть этой зимой
Як утеплити квартиру зсередини: прості та доступні способи
Чтобы не дрожать зимой! Как утеплить квартиру изнутри — простые и недорогие варианты
Смотреть больше

Материалы по теме

Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023
Віра Надія Любов
Олицетворение отваги и преданности — когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви
Воздвиження Хреста Господнього
Воздвижение Креста Господня 2023: история и традиции одного из величайших церковных праздников
Новий церковний календар 2023 року в Україні: дати свят
Не все даты сместятся: когда будем отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ

Видео
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини

Самые молодые спасатели в регионе! История 19-летних братьев-близнецов о службе в ГСЧС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 17 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:42
Мішель Азанавічус
Собрал средства на восстановление, посетив дом в Ирпене! Как французский режиссер помогает Украине
0:03:48
Харківщина
Пришлось жить в курятнике! Местные о жизни под обстрелами в Харьковской области
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Вероятность выжить — 25%. Киевлянин пытался продать рысь на сайте объявлений: что с животным
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 15 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:01:22
Перехоплені розмови
Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков
0:03:31
Троєщинські луки
Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
Больше видео
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Читать дальше
Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь