Иначе не будут цвести: какие растения в саду следует обрезать весной 2024

Весна — время усиленного ухода за растениями в саду. Однако не все знают, какие растения и деревья нужно обрезать, чтобы они пышно цвели.
В материале мы расскажем, какие растения следует обрезать весной и дадим подробный список. Читай и заботься о своем саде.
О правилах обрезки деревьев и растений в саду весной рассказало издание Express. Обрезка деревьев и кустов нужна не только для эстетичного вида сада, она еще и способствует лучшему цветению и плодовитости растений.
Лучшее время для обрезки деревьев — середина и конец апреля. Обрезка способствует здоровому развитию и предотвращает грибковые инфекции.
Первыми нужно обрезать фруктовые деревья — абрикосы, персики, вишни, черешни. Они растут быстрее всего.
Первыми нужно обрезать фруктовые деревья — абрикосы, персики, вишни, черешни. Они растут быстрее всего.
Обрежь больные и поврежденные побеги. Молодые побеги можно немного укоротить.
Живые изгороди из самшита также можно подстригать в этот период. Своевременная уборка лишних побегов способствует хорошей форме на весь сезон, а еще равномерному росту без пробелов.
Убирать нужно и плохо сформировавшиеся части живой изгороди. Хорошо сформированные обрежь на треть.
Для обрезки маленьких растений лучше всего подходят секаторы, для больших можно использовать электроножницы, кусторезы и бензопилы.
Если у тебя на огороде растут многолетние травы, такие как чабрец, розмарин, шалфей или лаванда, их тоже нужно обновлять. Укороти побеги на четверть. Они возобновятся и будут расти еще лучше.
Для обрезки хвойных деревьев и кустов придерживайся простой инструкции: острым секатором делай ровный срез, кончики побегов укороти не более чем на треть.
Фото: Pexels
Кусты можно обрезать сразу после цветения. Так они лучше перенесут этот процесс, а в следующем году будут цвести еще пышнее.
Такие растения, как сирень и рододендрон, нельзя обрезать, когда захочется, ведь в таком случае они больше никогда не зацветут.
Такие растения, как сирень и рододендрон, нельзя обрезать, когда захочется, ведь в таком случае они больше никогда не зацветут.
Самое главное растение в каждом саду — розу — следует обрезать также весной, потому что зимой она переохлаждается и часто вымерзает. Отрежь поврежденные и мертвые побеги до зеленой и здоровой части.
Также нужно укорачивать тонкие, слабые побеги и те, которые растут внутрь куста. После обрезки роз места срезов нужно обработать специальным раствором, чтобы предотвратить инфицирование.
Ранее мы рассказывали, как обрезать персик весной.
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