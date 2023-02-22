Високосный год: когда наступит и чего от него ожидать

Раз в четыре года к обычному календарю прибавляется один день, из-за чего год называется високосным.
Многие люди верят в то, что на високосный год нельзя планировать важные даты, например свадьбу, празднование дней рождения и т.д. Високосный год: когда наступит и что о нем известно — читай в материале.
Високосным называют год солнечного календаря, который на день длиннее обычного. Таким образом, он длится 366, а не 365 дней.
Самый популярный — григорианский календарь. Именно согласно нему дополнительный день в високосном году приходится на 29 февраля.
Самый популярный — григорианский календарь. Именно согласно нему дополнительный день в високосном году приходится на 29 февраля.
Такой год был введен, чтобы уровнять смещение времени, возникающее из-за разницы между тропическим годом и обычным календарем.
Суеверные люди верят, что високосный год отличается от обычного не только днями, но и новостями, который он принесет. После 2023 года Черного Водяного Кролика наступит год Зеленого Деревянного Дракона. Астрологи считают Дракона могущественным знаком, который символизирует энергию, мощь и силу.
Но 2024 год будет особым не только из-за Дракона. Он — високосный.
Но 2024 год будет особым не только из-за Дракона. Он — високосный.
Високосный 2024 уже успел разрастись множеством предсказаний и суеверий. Люди боятся наступления этого года и вместе с тем — верят в лучшее.
Какими бы не были предсказания на високосный год 2024, нужно всегда верить в лучшее и самим строить свою жизнь.
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