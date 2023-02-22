Високосный год: когда наступит и чего от него ожидать

Раз в четыре года к обычному календарю прибавляется один день, из-за чего год называется високосным.

Многие люди верят в то, что на високосный год нельзя планировать важные даты, например свадьбу, празднование дней рождения и т.д. Високосный год: когда наступит и что о нем известно — читай в материале.

Високосный год: сколько дней и что это такое

Високосным называют год солнечного календаря, который на день длиннее обычного. Таким образом, он длится 366, а не 365 дней.

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Самый популярный — григорианский календарь. Именно согласно нему дополнительный день в високосном году приходится на 29 февраля.

Такой год был введен, чтобы уровнять смещение времени, возникающее из-за разницы между тропическим годом и обычным календарем.

Високосный год: когда и какой год високосный

Суеверные люди верят, что високосный год отличается от обычного не только днями, но и новостями, который он принесет. После 2023 года Черного Водяного Кролика наступит год Зеленого Деревянного Дракона. Астрологи считают Дракона могущественным знаком, который символизирует энергию, мощь и силу.

Но 2024 год будет особым не только из-за Дракона. Он — високосный.

Високосный 2024 уже успел разрастись множеством предсказаний и суеверий. Люди боятся наступления этого года и вместе с тем — верят в лучшее.

Запреты в високосный год

покупать жилье;

находить новую работу;

венчаться, жениться;

разводиться (якобы прошлые супруги не будут счастливыми в новых отношениях);

начинать бизнес;

планировать ребенка, рожать;

путешествовать;

крестить детей.

Приметы в Високосный год 2024

Многие пожилые люди заранее покупают разные предметы на свои похороны. В такой год нельзя ничего готовить на похороны, ведь так ты только приблизишь смерть. Плохой приметой в високосный год считается сильный вой собак. Многие суеверные люди считают это приближением скорой смерти хозяина животного. Также не подбирают в високосный год 2024 предметы с земли. Нельзя собирать грибы, растения и ягоды. Особенно это касается праздника Ивана Купала. Также множество поверий существует вокруг беременным. Многие не стригут волосы до рождения ребенка, не покупают наперед вещи малышу и т.д. Также в этот год не колядуют. Не продают дорогое имущество и важные предметы.

Какими бы не были предсказания на високосный год 2024, нужно всегда верить в лучшее и самим строить свою жизнь.

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