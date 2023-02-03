Не только цитрусовые! В каких продуктах и добавках больше всего витамина С

Едва ли не каждый взрослый уже мог почувствовать на себе, что такое недостаток определенных витаминов. Ты теряешь силы и энергию, работоспособность падает, ухудшается настроение, состояние кожи и тела.
Однако потребность в витаминах легко удовлетворять с помощью сбалансированного питания. Ведь почти все витамины можно получить из продуктов, нужно только знать из каких.
Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, в каких продуктах много витамина С, в каких случаях нужно пить добавки и какие именно.
Анастасия Голобородько отметила, что холосас и сахарные сиропы не то же самое, что шиповник.
Анастасия Голобородько отметила, что холосас и сахарные сиропы не то же самое, что шиповник.
Нутрициолог также поделилась, как заваривать шиповник: большую горсть с горкой залить литром кипятка на ночь. На утро получится отличный витаминный напиток.
Можешь добавлять ацеролу в смузи, каши, оладья, салаты по 1 ч. л.
Анастасия Голобородько рассказала о дефицитных состояниях, при которых не лишним будет включить в рацион добавки витамина С. Их могут вызвать как заболевания, так и стиль жизни:
В добавках, советует нутрициолог, лучше выбирать сырые формы из растений и ферментов или липосомальные.
В этом случае не столь важно, синтетическая или натуральная кислота, ведь формула и действие одинаковы. Главное, чтобы не было примесей: шипучек, красителей, титана, талька, сахара и прочего.
В этом случае не столь важно, синтетическая или натуральная кислота, ведь формула и действие одинаковы. Главное, чтобы не было примесей: шипучек, красителей, титана, талька, сахара и прочего.
Также есть определенные противопоказания этой добавки людям с проблемным ЖКТ: им нельзя употреблять аскорбиновую кислоту на пустой желудок.
Однако только при условии, если у тебя нет явного застоя желчи, камней и хорошо усваиваются жиры, ведь форма этого вида жирорастворима.
Однако только при условии, если у тебя нет явного застоя желчи, камней и хорошо усваиваются жиры, ведь форма этого вида жирорастворима.
Вместо добавок можно просто употреблять продукты с высоким содержанием витамина С, которые друг друга усиливают. Например, шиповник и ацерола с биофлавоноидами, которые есть в разноцветных овощах. Также ликопен в томатах, фенолы, органические кислоты и витамин Е.
Для хорошего самочувствия нужно сбалансировать рацион разными витаминами. В нашем материале мы подробно рассказали о том, в каких продуктах находится много витаминов разных групп.
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