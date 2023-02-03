Не только цитрусовые! В каких продуктах и добавках больше всего витамина С

Едва ли не каждый взрослый уже мог почувствовать на себе, что такое недостаток определенных витаминов. Ты теряешь силы и энергию, работоспособность падает, ухудшается настроение, состояние кожи и тела.

Однако потребность в витаминах легко удовлетворять с помощью сбалансированного питания. Ведь почти все витамины можно получить из продуктов, нужно только знать из каких.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, в каких продуктах много витамина С, в каких случаях нужно пить добавки и какие именно.

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Кладезь витамина С: в каких продуктах его больше всего

Шиповник. Эта ягода недорогая, широко распространена и при этом включает в себя настоящие сокровища витамина С. Ее можно приобрести на рынках, в аптеках, онлайн-магазинах по здоровому питанию.

Анастасия Голобородько отметила, что холосас и сахарные сиропы не то же самое, что шиповник.

Нутрициолог также поделилась, как заваривать шиповник: большую горсть с горкой залить литром кипятка на ночь. На утро получится отличный витаминный напиток.

Фрукты тоже содержат витамин С: гуава, киви, черные и красные ягоды, облепиха, папайя. Цитрусы в последнюю очередь, потому что содержат наименьшую концентрацию витамина.

тоже содержат витамин С: гуава, киви, черные и красные ягоды, облепиха, папайя. Цитрусы в последнюю очередь, потому что содержат наименьшую концентрацию витамина. Овощи : брокколи, кольраби, квашеная белокочанная и другие капусты, помидор, кейл и другая листовая зелень, молодой горошек, сладкий перец, чили.

: брокколи, кольраби, квашеная белокочанная и другие капусты, помидор, кейл и другая листовая зелень, молодой горошек, сладкий перец, чили. Ацерола. Это тип вишни с рекордным содержанием витамина наилучшего качества, ведь 100 г этого продукта содержит почти 2000% дневной нормы. Приобрести ее можно в отделах суперфудов.

Можешь добавлять ацеролу в смузи, каши, оладья, салаты по 1 ч. л.

Листья крапивы, кинза, листья черной смородины, чабрец. Их можно употреблять как свежими, так и в виде чая, и чем больше, тем лучше, — отмечает нутрициолог.

Добавки: кому нужно и какие лучше выбрать

Анастасия Голобородько рассказала о дефицитных состояниях, при которых не лишним будет включить в рацион добавки витамина С. Их могут вызвать как заболевания, так и стиль жизни:

чрезмерное потребление алкоголя;

курение;

плохая экология;

анемия;

гипертиреоз;

мальабсорбция в ЖКТ;

ревматизм;

болезни ЖКТ и особенно печени;

перегрузка железом, медью;

употребление кок;

беременность, особенно в третьем триместре;

Витамин С: виды добавок

В добавках, советует нутрициолог, лучше выбирать сырые формы из растений и ферментов или липосомальные.

Аскорбиновая кислота — обычная аскорбинка. Это самый дешевый и распространенный вариант добавки. Всасывание аскорбиновой кислоты составляет около 30%.

В этом случае не столь важно, синтетическая или натуральная кислота, ведь формула и действие одинаковы. Главное, чтобы не было примесей: шипучек, красителей, титана, талька, сахара и прочего.

Также есть определенные противопоказания этой добавки людям с проблемным ЖКТ: им нельзя употреблять аскорбиновую кислоту на пустой желудок.

Аскорбаты натрия, магния, кальция, Buffered C — это соли аскорбиновой кислоты и кальция, натрия или магния. Их можно употреблять в голодный желудок.

— это соли аскорбиновой кислоты и кальция, натрия или магния. Их можно употреблять в голодный желудок. Ester C — это фактически улучшенная и более дорогая аскорбинка. Эту форму создали еще в 80-х для улучшения усвоения.

— это фактически улучшенная и более дорогая аскорбинка. Эту форму создали еще в 80-х для улучшения усвоения. Липосомальный C — лучшая форма витамина С и одновременно самая дорогая среди аналогов. Плюс этой добавки в очень высоком уровне усвоения.

Однако только при условии, если у тебя нет явного застоя желчи, камней и хорошо усваиваются жиры, ведь форма этого вида жирорастворима.

Вместо добавок можно просто употреблять продукты с высоким содержанием витамина С, которые друг друга усиливают. Например, шиповник и ацерола с биофлавоноидами, которые есть в разноцветных овощах. Также ликопен в томатах, фенолы, органические кислоты и витамин Е.

Для хорошего самочувствия нужно сбалансировать рацион разными витаминами. В нашем материале мы подробно рассказали о том, в каких продуктах находится много витаминов разных групп.

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