Во имя Отца, Сына и Святого Духа — когда Украина празднует Троицу-2022 и какие отличия восточного и западного обряда

Елена Яковлева, редактор сайта 25 мая 2022, 13:20
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Фото: Unsplash

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