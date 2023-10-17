Новая услуга от правительства. Украинцы могут заказать водительское удостоверение с доставкой за границу

Миллионы украинцев сейчас находятся за границей, но чтобы оформить водительское удостоверение, они должны были возвращаться в Украину. Теперь доступна новая услуга — можно оформить водительское удостоверение с доставкой за границу. Читай подробнее, что об этом известно, и как воспользоваться.

Водительское удостоверение с доставкой за границу — новая услуга от правительства

На Правительственном портале сообщили, что украинцы, нуждающиеся в восстановлении водительского удостоверения, смогут оформить его даже с доставкой за границу. Раньше восстановить украинские водительские удостоверения в других странах было невозможно.

Водители смогут заказать онлайн-обмен документа. Для этого нужно сделать несколько простых шагов.

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Заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.

Этот сервис станет полезен тем, кто хочет обменять свое первое удостоверение, полученное на два года. А также понадобится людям, которые потеряли или повредили документ, или изменили персональные данные.

Чтобы заказать онлайн водительское удостоверение с доставкой, нужно:

авторизоваться в электронном кабинете водителя;

выбрать причину обмена водительского удостоверения;

выбрать опцию международной доставки и оплатить услугу.

Как только документ будет обработан в сервисном центре МВД, его отправят на указанное отделение почты. На доставку уйдет около 15 дней.

Ориентировочная стоимость услуги — 1300 грн. Это сумма за изготовление документа и доставку за границу.

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