Волнуешься о ситуации на АЭС? Тогда онлайн карта радиационного фона в Украине точно для тебя

Страх радиации остается у украинцев еще после Чернобыльской катастрофы, всколыхнувшей весь мир.

Мы уже знаем, какой вред может принести этот невидимый яд. Поэтому всегда насторожимся. Особенно сейчас, когда оккупанты готовят провокации на ЧАЭС, сжигают леса и поднимают радиационную пыль. А также угрожают терактами на Запорожской АЭС.

Онлайн карта радиационного фона в Украине.

Чтобы знать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию, предлагаем тебе онлайн-карту. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха и пожары по всей Украине.

Нормы радиационного фона

0,1-0,2 мк3в/ч — обычный уровень радиационного фона, которому каждый из нас подвергается ежедневно;

до 0,3 мк3в/ч — нормальный радиационный фон;

0,3-,2 – мк3в/ч — повышенный радиационный фон;

свыше 1,2-мк3в/ч — опасный радиационный фон.

Почему может подниматься уровень радиации

На ЧАЭС уровень радии уже несколько лет был стабилен, однако из-за действий российских захватчиков начал повышаться. Это потому, что они поджигали леса вокруг атомной станции и подняли большое облако радиационной пыли своей техникой.

Однако критических показателей радиации нет. Так же и на ЗАЭС, там был пожар, но энергоблоки в порядке, так что обошлось без глобальной катастрофы.

Что делать при повышении радиационного фона

Зайди в укрытие, подвал или внутрь здания, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания.

Закрой все окна и двери в помещении.

Подготовь маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Однако помни, что делать запасы пищи, скрываться, употреблять йод следует только в случае реальной угрозы.

Если на территории твоего города или области высокий уровень радиации, следи за сообщениями ГСЧС.

Там будет вся необходимая информация и план действий.

Кроме провокаций на АЭС Россия угрожает нам химическим оружием. Ранее мы рассказывали о четких шагах при применении Россией химического оружия.