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Воздвижение Креста Господня 2022: история и традиции одного из величайших церковных праздников

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 сентября 2022, 18:12
Воздвиження Хреста Господнього
Фото: Pexels, Unsplash

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