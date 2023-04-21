И вознесся на небеса, и сидит справа от Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2023

Елена Яковлева, редактор сайта 21 апреля 2023, 08:15
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
Фото: Unsplash

Больше новостей
Коли садити спаржеву квасолю навесні 2023: терміни посадки
Урожай несколько раз за сезон! Когда посадить спаржевую фасоль весной 2023
Вибухи в Полтавській області 21 квітня: росіяни ударили БпЛА
Ночные взрывы в Полтавской области 21 апреля — есть разрушение гражданской инфраструктуры
Нічна атака дронами на Київ
Массированный налет Shahed на столицу: что известно о ночной атаке дронами на Киев
Топ застосунків для контролю витрат — для економії та аналізу
Зарплата испаряется за три дня? Топ приложений для контроля личных расходов
Смотреть больше

Материалы по теме

Радониця 2023
Когда Радоница в 2023 году: обычаи и традиции этого дня
поливаний понеділок
Не только Чистый четверг: все о празднике Поливального понедельника и почему он важен
Як треба вітати на Великдень - традиційні вітання на Великдень 2023
Христос Воскрес! Как нужно поздравлять на Пасху и какое это имеет значение для верующих
Великдень 2023 картинки
Поздравляем со светлым праздником Пасхи! Приветствия с Пасхой в картинках

Видео
0:04:04
Восстановление

Строить новые дома на основе разрушенных: французская технология восстановления Гостомеля
Карта бойових дій в Україні
Рейды оккупантов и поражение пунктов управления противника: карта боевых действий в Украине 21 апреля в режиме онлайн
0:02:49
Перехоплені розмови російських військових: прощаються з дружинами
Предусматривают контрнаступление ВСУ и прощаются с женами! Новые перехваченные разговоры оккупантов от ГУР
0:02:34
Трансплантація нирки
Папа пожертвовал почкой ради сына, а оперировала сама легенда… Впечатляющая история
0:04:30
Медики
Страна нуждается в медиках! Как государство поощряет специалистов работать в Украине
0:02:57
Военный капеллан
Труднее всего — отпевать собратьев: военный капеллан о реалиях войны
0:12:01
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові
Их “туристы” вредят местным: во сколько России обходится Крым и какая ситуация на полуострове сейчас
0:04:47
Водополье в Украине
Вода уходит. Какая ситуация с водопольем в Киевской области сегодня
0:08:28
Эвакуация из Бахмута
Сложно добраться до детей: Верещук о принудительной эвакуации из Бахмута и мгновенных выплатах для ВПО
0:06:14
Комісія мінкульту у Києво-Печерській лаврі: як проходить робота
Уж бы закончили, если бы не мешали! Как работает комиссия Минкульта в Киево-Печерской лавре
Больше видео
Коли садити спаржеву квасолю навесні 2023: терміни посадки
Читать дальше
Урожай несколько раз за сезон! Когда посадить спаржевую фасоль весной 2023
Секс після пологів: коли можна відновити статеве життя жінці
Читать дальше
Секс после родов: когда можно, почему нужно ждать и как меняется женский организм

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь