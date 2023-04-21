И вознесся на небеса, и сидит справа от Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2023

Вознесение Господне — великий христианский праздник, символизирующий вознесение Иисуса Христа на небо. Читай дальше, когда его отмечает православная церковь западного и восточного обряда, а также что нельзя делать в этот день.
Праздник Вознесения Господня ежегодно приходится на разные даты, ведь отмечается на 40-й день после Пасхи.
В 2023 году церковь западного обряда празднует эту дату 19 мая, а восточного — 26 мая.
В 2023 году церковь западного обряда празднует эту дату 19 мая, а восточного — 26 мая.
По данным Евангелия, после своего воскресения Иисус Христос больше месяца был вместе со своими учениками, готовил их к распространению христианской веры на земле.
На 40-й день он собрал своих апостолов на горе Элеон, благословил их и вознесся на небо. Ангелы сообщили ученикам Иисуса, что через некоторое время он снова вернется на землю.
В этом году Вознесение Господне приходится на четверг, поэтому верующим можно работать и заниматься домашними делами. Впрочем, есть определенные ограничения.
В этот праздник запрещено:
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