Отменили или нет? Будет ли выходной на 8 марта 2023

В Украине до сих пор длятся дебаты о том, что делать с праздником 8 марта, в частности, оставлять ли этот день выходным. Что известно о 8 марта 2023 сейчас — читай в материале.

Выходной на 8 марта 2023: голосование в Дії

Недавно по поводу празднования Международного женского дня было запущено голосование в Дії. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта — оставить официальным выходным или сделать рабочим днем, — написал Федоров в соцсетях.

Важно, что голоса в приложении обещают учесть перед принятием законопроекта. Опрос продлится до 6 марта.

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Будет ли выходной на 8 марта 2023

Военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Это значит, что 8 марта будет рабочим днем. Важно, что в большинстве стран мира эт1 обычный рабочий день, а в Украине в мирное время он был праздничным.

Ранее на эту дату планировали разные мероприятия, ведь 8 марта было официальным выходным.

Однако согласно Закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения все выходные отменены, пока действует военное положение.

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Отмена 8 марта и майских праздников: что известно

14 февраля ряд депутатов ВР предложили внести изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников и отменить 8 марта, 1 и 9 мая. Этот законопроект №9009 зарегистрирован в парламенте.

Вместо этих праздников нардепы предложили установить следующие:

25 февраля — День украинской женщины (День украинки). День рождения Леси Украинки.

9 марта — Шевченков день. День рождения Тараса Шевченко.

Второе воскресенье мая — День матери.

Однако соответствующие решения пока не приняты.

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