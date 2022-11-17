Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре

Новый год ждут как взрослые, так и дети. Если младшие мечтают о подарках и новогоднем чуде, то взрослые хотят дополнительных выходных, чтобы отдохнуть. Но будут ли они в этом году?

Мы расскажем о выходных в декабре и будут ли дополнительные выходные на Новый год и Рождество.

Новый год и Рождество 2023

В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) приходится на воскресенье, Новый год (1 января 2023) — тоже. Рождество восточного обряда (7 января) приходится на субботу.

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Согласно ст. 73 Кодекса Украины О труде, если большие государственные или религиозные праздники приходятся на выходной день, то последующий после них понедельник также выходной.

То есть, 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны были быть выходными днями. Однако в Украине продлили действие военного положения до 19 февраля 2023 года.

Во время военного положения в Украине дополнительные выходные, начиная с 8 марта 2022 года, были отменены.

Эти нормативы касаются работников государственных учреждений. Руководители частных компаний могут устанавливать графики отдыха и работы персонала самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, какое животное станет символом Нового 2023 года по китайскому календарю.

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