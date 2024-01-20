Високосный год 2024: каких действий следует избегать, чтобы сделать его счастливым и успешным

Високосный год приходит раз в четыре года. Дело в календаре, учитывающем оборот Земли вокруг Солнца. 2024 будет високосным, с 366 днями, учитывая 29 февраля. Какие действия и привычки следует избегать, чтобы сделать этот год счастливым и успешным — читай в нашем материале.

Что нельзя делать в високосный год

Название “високосное” происходит от латинского “bis sextus” — “второй шестой”, указывающий на дополнительный день. Поскольку планета выполняет полный оборот около 365 дней и 6 часов, добавляется дополнительный день, чтобы уравновесить календарь и солнечный год. Чтобы понять, какие годы високосные, нужно посмотреть на число года. Оно должно делиться на 4 без остатка. Нынешний високосный год 2024 года тоже кратный 4-м.

Существуют предрассудки и приметы, связанные с високосным годом, и все они уходят корнями в древность.

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Самая распространенная примета касается женитьбы. Считается, что в високосный год не стоит жениться. Суеверные пары опасаются, что брак в такой год будет несчастливым, и лучше отложить церемонию на будущее. Решение о женитьбе каждая пара принимает самостоятельно. И хотя статистика говорит, что заключенные в такие годы браки распадаются не чаще других, однако суеверие делает свое и в високосный год украинцы действительно меньше женятся.

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Многие женщины опасаются рожать в такой год, опасаясь, что процесс будет трудным. Однако ребенок, появившийся на свет 29 февраля, считается благословенным.

Народные поверья предупреждают: менять место жительства в этом году опасно, а после переезда жителей будут постоянно сопровождать проблемы.

Нельзя начинать новые дела, особенно важные, в високосный год они не принесут желаемого результата.

Не стоит покупать новую недвижимость, она не принесет благосостояния.

Не начинайте ремонт в доме или квартире, он вам не доставит эстетического наслаждения и закончится неудачно.

Не стоит в високосный год менять работу или начинать бизнес.

Не стоит продавать дорогостоящее имущество или драгоценности. Они вам не принесут прибыли и об этом можно будет потом пожалеть.

Научно никаких оснований для таких предрассудков нет. Дело каждого верить — не верить. И твое счастье зависит только от тебя, а не от количества дней в календаре.

Для тебя еще материал, откуда пошли предрассудки о пятнице 13 и существуют ли ограничения в этот день на самом деле.

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