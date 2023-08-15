Не только фрукты и овощи, но и цветы! Что святят на Яблочный Спас в 2023 году

Календарь христиан восточного обряда часто изобилует выдающимися датами и особыми праздниками. Не менее богатым на такие дни можно считать и лето, в частности август, когда празднуют три Спаса. 19 августа отмечают Яблочный Спас.
Смысл праздника состоит в том, чтобы верующие могли выразить свою глубокую благодарность Богу за данные им созревшие плоды. Поэтому важно знать, что святят на Яблочный Спас.
Можно подумать, что в этот день принято святить разве что яблоки. Однако на этот праздник можно приносить в церковь и другие продукты и даже цветы. Таким образом, человек будто прославляет разнообразие и богатство природы.
В то же время существуют и запреты на продукты, которые верующие могут положить в корзину. В частности, не стоит приносить в церковь в этот день алкоголь и мясные изделия.
Также раньше мы рассказывали, когда отмечают Спасы 2023 и какие традиции их празднования.
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