Праздники

Приносит холода и осень: традиции и приметы на Яблочный Спас

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 августа 2023, 12:15
Яблучний Спас 2022: дата, прикмети і не можна робити у цей день
Фото: Pexels

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