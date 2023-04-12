Мне приснилось что-то такое странное! Яркие сны: что они означают и когда стоит обратиться к врачу

У тебя бывает такое ощущение, что после здорового и полноценного сна просыпаешься истощенным(-ой) и кажется, будто ты и не засыпал(-а)? А бывает такое, что во сне ты видишь очень яркие и насыщенные сны? У большинства из нас такое случалось хотя бы раз в жизни.

Но знаешь ли ты, что сновидения могут свидетельствовать о расстройствах сна, таких как апноэ — то есть человек во сне перестает дышать на короткие периоды?

Подробнее о расстройствах сна, которые могут вызвать яркие сновидения, рассказала доктор медицинских наук, доцент и директор стипендии медицины сна в Университете Пенсильвании Индира Гурубхагаватула.

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Яркие сны и апноэ

Гурубхагаватула отмечает, что некоторые люди с апноэ способны резко просыпаться, иногда осознавая, что храпят, просыпаются от удушья или задыхаются во время сна.

Но если это происходит достаточно часто, тогда такие люди могут больше истощаться в течение дня.

Однако яркие сновидения не всегда означают наличие какого-то расстройства в организме. Ведь к появлению необычных снов могут приводить и такие факторы, как стресс, травмы и тревога.

Также подобные сны могут быть побочной реакцией на употребление определенных препаратов, алкоголя или наркотических средств.

Стоит добавить, что если сновидения сопровождаются ощущением, что ты не можешь дышать — это действительно может быть признаком апноэ.

Что такое апноэ

Поговорим, что же такое апноэ. Апноэ — это медицинское расстройство, которое чаще всего происходит в стадии быстрого сна.

Эта стадия сна характеризуется параличом групп мышц по всему телу, включая язык и другие мышцы, помогающие держать дыхательные пути открытыми, — отмечает доктор.

Человек склонен испытывать его именно во время сновидений в стадии быстрого сна, поскольку мышцы верхних дыхательных путей парализованы и могут расслабляться легче и чаще.

Действительно ли яркие сны являются признаком апноэ

Не каждый странный и необычный сон является признаком расстройства. Но стоит обратить внимание на дополнительные симптомы, которые ты или кто-то другой могли заметить у тебя во время сна.

Среди них:

громкий храп;

просыпание с ощущением удушья или невозможности дышать;

одышка или сопение;

ощущение паники во время сна;

ощущение усталости после полноценного сна;

частые позывы к мочеиспусканию ночью;

просыпание с ощущением головной боли;

недостаток энергии или мотивации;

подавленное настроение;

низкое либидо;

бессонница.

Когда стоит обратиться к врачу

Не стоит недооценивать расстройства сна, поскольку со временем они могут привести к проблемам со здоровьем, безопасностью и повлиять на производительность.

К тому же сонливость не только увеличивает риск несчастных случаев, но и связана с заболеваниями сердца, инсультом, гипертонией, ухудшением функций мозга, включая память, концентрацию, внимание, время реакции и настроение.

Как отмечает Гурубхагаватула, апноэ — это чрезвычайно распространенное расстройство, поэтому его легко диагностировать. Поэтому, если ты заметил(-а) у себя симптомы апноэ, а также что засыпаешь за рулем или можешь это сделать, стоит задуматься над тем, чтобы обратиться к специалисту. Лечение может помочь уменьшить твои симптомы и долгосрочные риски.

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