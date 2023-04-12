Мне приснилось что-то такое странное! Яркие сны: что они означают и когда стоит обратиться к врачу

У тебя бывает такое ощущение, что после здорового и полноценного сна просыпаешься истощенным(-ой) и кажется, будто ты и не засыпал(-а)? А бывает такое, что во сне ты видишь очень яркие и насыщенные сны? У большинства из нас такое случалось хотя бы раз в жизни.
Но знаешь ли ты, что сновидения могут свидетельствовать о расстройствах сна, таких как апноэ — то есть человек во сне перестает дышать на короткие периоды?
Подробнее о расстройствах сна, которые могут вызвать яркие сновидения, рассказала доктор медицинских наук, доцент и директор стипендии медицины сна в Университете Пенсильвании Индира Гурубхагаватула.
Гурубхагаватула отмечает, что некоторые люди с апноэ способны резко просыпаться, иногда осознавая, что храпят, просыпаются от удушья или задыхаются во время сна.
Но если это происходит достаточно часто, тогда такие люди могут больше истощаться в течение дня.
Но если это происходит достаточно часто, тогда такие люди могут больше истощаться в течение дня.
Однако яркие сновидения не всегда означают наличие какого-то расстройства в организме. Ведь к появлению необычных снов могут приводить и такие факторы, как стресс, травмы и тревога.
Также подобные сны могут быть побочной реакцией на употребление определенных препаратов, алкоголя или наркотических средств.
Стоит добавить, что если сновидения сопровождаются ощущением, что ты не можешь дышать — это действительно может быть признаком апноэ.
Стоит добавить, что если сновидения сопровождаются ощущением, что ты не можешь дышать — это действительно может быть признаком апноэ.
Поговорим, что же такое апноэ. Апноэ — это медицинское расстройство, которое чаще всего происходит в стадии быстрого сна.
Эта стадия сна характеризуется параличом групп мышц по всему телу, включая язык и другие мышцы, помогающие держать дыхательные пути открытыми, — отмечает доктор.
Эта стадия сна характеризуется параличом групп мышц по всему телу, включая язык и другие мышцы, помогающие держать дыхательные пути открытыми, — отмечает доктор.
Человек склонен испытывать его именно во время сновидений в стадии быстрого сна, поскольку мышцы верхних дыхательных путей парализованы и могут расслабляться легче и чаще.
Не каждый странный и необычный сон является признаком расстройства. Но стоит обратить внимание на дополнительные симптомы, которые ты или кто-то другой могли заметить у тебя во время сна.
Среди них:
Не стоит недооценивать расстройства сна, поскольку со временем они могут привести к проблемам со здоровьем, безопасностью и повлиять на производительность.
Фото: Unsplash
К тому же сонливость не только увеличивает риск несчастных случаев, но и связана с заболеваниями сердца, инсультом, гипертонией, ухудшением функций мозга, включая память, концентрацию, внимание, время реакции и настроение.
Как отмечает Гурубхагаватула, апноэ — это чрезвычайно распространенное расстройство, поэтому его легко диагностировать. Поэтому, если ты заметил(-а) у себя симптомы апноэ, а также что засыпаешь за рулем или можешь это сделать, стоит задуматься над тем, чтобы обратиться к специалисту. Лечение может помочь уменьшить твои симптомы и долгосрочные риски.
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