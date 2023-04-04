Пышные и в меру сладкие — рецепт пасхальных куличей из александрийского теста

Существуют разные рецепты пасхальных куличей. В последнее время многим полюбилась творожная пасха. Но не стоит обделять вниманием пасхальный кулич из александрийского теста.
Его можно замешивать на ночь, а утром доделать все необходимое и печь куличи. Мы расскажем рецепт александрийской пасхи.
Плюсы этих куличей в том, что они получаются сладкими, а не только верхушка з глазурью. Но в то же время, не слишком сладкими, а в меру. Куличи из александрийского теста получаются, как вкусная булочка.
Ингредиенты для александрийского теста:
Из этого замеса может получиться большое количество куличей. Сначала нужно подготовить первую часть продуктов: молоко, дрожжи, мягкое масло, сахар, яйца и желтки.
Изюм предварительно запарить в кипятке и просушить полотенцем.
Изюм предварительно запарить в кипятке и просушить полотенцем.
Далее тесто нужно оставить на 1,5 часа, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме.
Далее тесто нужно оставить на 1,5 часа, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме.
Готовую александрийскую пасху можно украсить глазурью, присыпкой, цукатами или чем-то другим на свой вкус. В тесто, кроме изюма, можно добавлять курагу, чернослив, цукаты и орехи.
Раннее мы рассказывали классический рецепт пасхального кулича.
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