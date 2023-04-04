Пышные и в меру сладкие — рецепт пасхальных куличей из александрийского теста

Существуют разные рецепты пасхальных куличей. В последнее время многим полюбилась творожная пасха. Но не стоит обделять вниманием пасхальный кулич из александрийского теста.

Его можно замешивать на ночь, а утром доделать все необходимое и печь куличи. Мы расскажем рецепт александрийской пасхи.

Плюсы этих куличей в том, что они получаются сладкими, а не только верхушка з глазурью. Но в то же время, не слишком сладкими, а в меру. Куличи из александрийского теста получаются, как вкусная булочка.

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Как приготовить александрийский кулич

Ингредиенты для александрийского теста:

молоко 500 мл

сахар 500 г

сливочное масло 250 г

яйца 5 шт

яичные желтки 2 шт

дрожжи 75 г

изюм 100 г

соль 0,5 ч.л.

ванильный сахар 2 пакетика

коньяк 1 ст. л.

пшеничная мука 1,25 кг

Приготовления александрийского кулича

Из этого замеса может получиться большое количество куличей. Сначала нужно подготовить первую часть продуктов: молоко, дрожжи, мягкое масло, сахар, яйца и желтки.

К яйцам и желткам добивать сахар и хорошо и слегка взбить, долго это делать не нужно. Добавить размягченное масло и дрожжи, предварительно растворенные в теплом молоке. Хорошо перемешать.

Оставить смесь на 8-12 часов в теплом месте, можно оставить на ночь.

Утром подготовить вторую часть ингредиентов: соль, изюм, ванильный сахар, коньяк и муку. Добавить в тесто и хорошо вымесить.

Изюм предварительно запарить в кипятке и просушить полотенцем.

Тесто должно быть мягким и вязким. Вымешивать, смачивая кончики пальцев в подсолнечном масле. Количество муки можно регулировать — добавить больше, если требуется.

Далее тесто нужно оставить на 1,5 часа, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме.

Потом сразу выложить тесто в формы. Нужно класть чуть больше половины, потом оставить, чтобы тесто поднялось.

Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 30-40 минут, зависит от размера кулича. Готовность куличей можно проверить зубочисткой.

Готовую александрийскую пасху можно украсить глазурью, присыпкой, цукатами или чем-то другим на свой вкус. В тесто, кроме изюма, можно добавлять курагу, чернослив, цукаты и орехи.

Раннее мы рассказывали классический рецепт пасхального кулича.

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