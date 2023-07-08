Блюдо с азиатскими нотками: простой рецепт битых огурцов от Татьяны Литвиновой

За последние годы в Украине появилось много разных кухонь мира, и все они по-своему особенные и интересные. Сегодня мы предлагаем тебе приготовить азиатское блюдо — битые огурцы по рецепту Татьяны Литвиновой. Простой рецепт битых огурцов — в материале.

Битые огурцы: рецепт

Ингредиенты

1 кг огурцов;

40 г соевого соуса;

4-5 зубчики чеснока;

30 г кунжутного масла;

2 острых перцев;

3-5 г кунжута;

30 г рисового уксуса;

2 ч.л. сахара.

Как приготовить битые огурцы

Для начала помой огурцы, возьми скалку и начни бить ею огурцы. Так овощ становится мягким, а трещины, которые образовались на нем, помогут лучше замариновать блюдо.

Далее нужно отрезать хвостики огурцов, а овощи нарезать толстыми ломтиками.

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Переходим к маринаду. В емкость налей кунжутное масло, соевый соус, сахар, рисовый уксус и все это перемешай до однородной смеси.

Теперь займемся красным перцем. Его необходимо нарезать тонкими ломтиками и добавить к маринаду. Зубчики чеснока пусти под пресс для чеснока и также добавь к смеси.

В завершение, засыпь туда кунжут и все тщательно перемешай.

Теперь соедини предварительно нарезанные огурцы вместе с приготовленным маринадом, накрой сверху тарелкой и перемешай.

Оставь блюдо на 2-3 часа в холодильнике для того, чтобы огурцы замариновались. По истечению этого времени можешь доставать блюдо из холодильника и смаковать!

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