На кефире, газировке и отрубях — пять простых рецептов диетических блинов на любой вкус

Масленица — пожалуй, один из самых любимых праздников украинцев. Ведь он имеет не только глубокую историю, но и вкусные традиции, в частности, выпекание блинов.

А самое лучшее в этом всем то, что Масленица длится целую неделю! А значит, ты можешь попробовать разные рецепты сытных панкейков.

Можешь не бояться употребить лишние калории, ведь мы собрали для тебя пять легких способов приготовить аппетитные диетические блинчики.

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Блинчики на кефире: домашний рецепт

Ингредиенты:

кефир — 150 мл;

сода — 1/2 ч. л;

яйца — 2 шт.;

кукурузный крахмал — 3-5 ст.л.;

щепотка соли.

По желанию крахмал можно заменить кукурузной, овсяной или цельнозерновой мукой.

Способ приготовления:

Смешай крахмал с содой и солью. Добавь яйца и кефир. Размешай до однородной консистенции и разбей все комочки. Готовь блины на сковороде, предварительно смазав ее оливковым маслом.

Рецепт блинов из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 1 ст.л.;

молоко — 500 мл;

вода — 500 мл;

сахарозаменитель — 2 ч.л.;

яйцо — 1 шт.;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Свари овсяную кашу. Для этого тебе понадобится молоко, вода и овсяные хлопья. Дай каше час остыть и перебей ее блендером до пастообразной консистенции. Добавь в кашу соль, сахар и яйцо. Затем хорошо перемешай. Смажь сковороду оливковым маслом и жарь блины.

Блинчики на воде — как приготовить дома

Ингредиенты:

обезжиренное молоко — 1 стакан;

вода — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст.л.;

мука твердых сортов пшеницы — 150 г;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Взбей яйцо. Медленно добавь к нему воду и молоко, не переставая взбивать. Добавь в тесто муку и соду. Сбей все до однородной массы, чтобы не было комочков. Влей в тесто оливковое масло и все перемешай. Выпекай блины на сковороде без растительного масла.

Как приготовить блины из отрубей на кефире

Ингредиенты:

молотые овсяные отруби — 6 ст.л.;

молотые пшеничные отруби — 4 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

обезжиренный кефир — 1, 5 ст.;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Взбей яйцо, добавь туда кефир, отруби и соль. Сбивай тесто до однородной консистенции. Выпекай блины на сковороде, смазав ее оливковым маслом.

Рецепт блинов на газировке

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.;

мука твердых сортов пшеницы — 2 стакана;

обезжиренное молоко — 2 стакана;

газировка — 2 стакана;

соль по вкусу;

сахарозаменитель или сахар — 1 ст.л.;

погашенная сода — 1 ч.л.;

оливковое масло — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Смешай яйца, обезжиренное молоко и муку. Добавь в тесто соль, оливковое масло и погашенную соду. Перемешай все. Непосредственно перед выпеканием добавь в тесто газировку. Перед приготовлением первого блинчика смажь сковороду оливковым маслом. Остальные блинчики выпекай без масла.

Если хочешь уменьшить использование масла, то наноси его на сковороду с помощью силиконовой кисточки.

А если хочешь попробовать шпинатные, апельсиново-карамельные или гречишные панкейки, то читай пять лучших рецептов приготовления блинов.

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