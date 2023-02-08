На кефире, газировке и отрубях — пять простых рецептов диетических блинов на любой вкус

Масленица — пожалуй, один из самых любимых праздников украинцев. Ведь он имеет не только глубокую историю, но и вкусные традиции, в частности, выпекание блинов.
А самое лучшее в этом всем то, что Масленица длится целую неделю! А значит, ты можешь попробовать разные рецепты сытных панкейков.
Можешь не бояться употребить лишние калории, ведь мы собрали для тебя пять легких способов приготовить аппетитные диетические блинчики.
Ингредиенты:
По желанию крахмал можно заменить кукурузной, овсяной или цельнозерновой мукой.
Способ приготовления:
Если хочешь уменьшить использование масла, то наноси его на сковороду с помощью силиконовой кисточки.
А если хочешь попробовать шпинатные, апельсиново-карамельные или гречишные панкейки, то читай пять лучших рецептов приготовления блинов.
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