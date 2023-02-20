Очень тоненькие и вкусные! Классический рецепт блинов с дырочками на молоке

Началась Масленичная неделя, а это значит, что самое время делать блины! В мире существует немало их разновидностей: английские панкейки, французские крепы, голландские паннекокены, индийские досы. Да и в Украине рецептов, казалось бы, обычных блинов достаточно.

Но сегодня мы расскажем рецепт классических блинов на молоке. Ты узнаешь, как делать их тоненькими и с дырочками.

Как приготовить тоненькие блинчики с дырочками на молоке



Ингредиенты

400 г муки

5 яиц

1 л молока

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

2 ст. л. растительного масла

Блины с дырочками на молоке: пошаговый рецепт

В большой миске взбей 5 яиц вместе с 2 ст. л. сахара. Туда же постепенно добавляй 400 г муки и щепотку соли, чередуя это с 1 л молока, и постоянно помешивай, доводя до однородной консистенции.

Чем реже тесто, тем тоньше получатся блины. Если хочешь, чтобы блины были с дырочками, часть молока нужно добавлять в тесто в теплом виде.

Оставь тесто настояться в течение 20 минут. Перед тем как заливать первый блинчик, хорошо разогрей сковороду. Добавь 2 ст. л. масла и обжаривай блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Добавляй к блинам любимую начинку и пусть смакует!

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