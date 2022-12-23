Бутерброды на Новый год 2023: интересные варианты закусок

В этом году из-за частых отключений электроэнергии многие хозяйки задаются вопросом: что же приготовить на Новый год без духовки и плиты?
На самом деле, есть множество вариантов блюд. Например, на праздники можно подать разнообразные салаты, бутерброды, отварную курицу с пикантными соусами и т.д.
Рецепты бутербродов на Новый год ты найдешь в нашем материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Способ приготовления
Фото —Unsplash
Ингредиенты:
Читай, что приготовить на Новый год 2023. Мы подобрали рецепты вкусных блюд, чтобы удивить гостей.
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