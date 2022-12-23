Бутерброды на Новый год 2023: интересные варианты закусок

В этом году из-за частых отключений электроэнергии многие хозяйки задаются вопросом: что же приготовить на Новый год без духовки и плиты?

На самом деле, есть множество вариантов блюд. Например, на праздники можно подать разнообразные салаты, бутерброды, отварную курицу с пикантными соусами и т.д.

Рецепты бутербродов на Новый год ты найдешь в нашем материале.

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Бутерброды на Новый год 2023 со шпротами

Ингредиенты:

4 кусочка белого хлеба

1 ст. л. растительного масла

2 яйца

3 ст. л. майонеза

соль — по вкусу

4 шт. шпрот

1 огурец

Способ приготовления:

Разогрей масло на сковороде. Обжарь на ней хлеб, чтобы появилась золотистая корочка. Свари яйца и подожди, пока они остынут. Почисть их и натри на терке. Смажь хлеб майонезом и посыпь сверху тертым яйцом, укрась все это шпротами. Тонко нарежь огурец и надень на шпажку. Вставь в бутерброд и подавай на стол.

Бутерброды на Новый год с икрой

Ингредиенты:

150 г феты

100 г красной икры

перец — по вкусу

4 кусочка хлеба

4 веточки укропа

Способ приготовления:

Возьми хлеб и намажь на него фету. После этого поперчи и укрась бутерброд укропом. Сверху положи красную икру. Чтобы бутерброды были вкуснее, перед подачей на 20–30 мин поставь их в холодильник или вынеси на балкон.

Бутерброды на Новый год 2023 со шпротами и лимоном

Ингредиенты:

2 яйца

4 кусочка белого хлеба

2 помидора

половина лимона

1 ст. л. майонеза

4 шт. шпрот

4 веточки петрушки

Способ приготовления

Отвари и почисти яйца. Хлеб обжарь на сковороде до золотистой корочки. Нарежь томаты и яйца кружочками и маленькими дольками — лимон. Майонезом смажь хлеб, положи все ингредиенты и укрась петрушкой.

Бутерброды на Новый год с авокадо

Ингредиенты:

1 яйцо

1 плавленный сырок

половина авокадо

1 ч. л. лимонного сока

1 ст. л. майонеза

специи — по вкусу

4 кусочка белого или черного хлеба

100 г красной рыбы

укроп — для украшения

Способ приготовления:

Свари яйца и остуди их. Почисть и натри на терке. Также натри сыр и авокадо. Сбрызни лимонным соком, добавь майонез и специи. Перемешай, намажь все на хлеб. Положи наверх красную рыбу и добавь петрушку.

Новогодние бутерброды с тунцом

Ингредиенты:

3 яйца

4 ломтика белого хлеба

2 зубчика чеснока

200 г тунца

1 плавленый сырок

несколько маслин

салатные листья

Способ приготовления:

Отвари и почисть яйца. Обжарь хлеб и натри его чесноком. Сыр и яйца натри с помощью терки. Нарежь маслины и перемешай сыр, яйца, маслины и тунец. Выложи на хлеб салат и намажь на него полученную намазку.

Читай, что приготовить на Новый год 2023. Мы подобрали рецепты вкусных блюд, чтобы удивить гостей.

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