Повышение иммунитета, поддержка сердца и даже похудение! Чем полезен редис для здоровья человека

Редис — популярный овощ, который чаще всего готовят украинцы, добавляя в салаты. Однако его можно добавлять и в запеканки, бутерброды, супы. Чем полезна редиска и какие витамины в ней содержатся — читай в материале.

Чем полезна редиска: витаминный состав

Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что редис — один из самых ранних овощей весеннего сезона и один из самых полезных. Он имеет особую остроту благодаря содержанию большого количества питательных веществ.

Кроме того, редис богат витаминами и минералами, среди которых:

Витамин группы В. Синтезирует белые, красные кровяные клетки в костном мозге и необходим для создания ДНК и РНК. Калий. Регулирование и поддержание баланса жидкости в организме. Он поддерживает электрическую активность сердца и работу всей нервной системы. Витамин С. Участвует во многих важных функциях в организме, помогает в формировании коллагена и укреплении стен кровеносных сосудов. Витамин B6 (пиридоксин). Необходим для многих ферментных реакций в организме, главным образом метаболизма.

Чем полезна редиска: свойства овоща

Эксперт выделяет следующие полезные аспекты при употреблении редиса:

Уменьшает риск возникновения рака. Также он помогает уничтожить клетки, которые в будущем могут перерасти в раковые. Способствует нормализации пищеварения. Употребление достаточного количества клетчатки ежедневно предотвращает запоры, кислотный рефлюкс и расстройства пищеварения, такие как синдром раздраженного кишечника. Противогрибковый эффект. Редис содержит противогрибковое соединение RsAFP2, эффективность которого доказана против штаммов бактерий Candida. Предотвращает диабет. Именно этот овощ обладает противодиабетическими свойствами, способствующими повышению функции иммунной системы, усвоению глюкозы и снижению уровня сахара в крови. Поддерживает здоровье сердца. Снижает давление. Редис содержит умеренно высокий уровень калия, балансирующий жидкость в организме и помогающий эффективно снизить артериальное давление людям с гипертонией. Улучшает иммунитет. Витамин С, которым богат редис, является жизненно важным питательным веществом для поддержания иммунной системы, а также для роста и восстановления тканей. Способствует похудению. Поскольку в редисе много воды и клетчатки, а также мало жира и калорий, он является идеальным продуктом в питании людей, стремящихся похудеть.

Польза редиса для кожи

По словам диетолога, редис не только снабжает влагой, но и содержит высокий уровень витамина С, который очень полезен для кожи.

Витамин С улучшает упругость кожи, помогая образовывать коллаген, составляющий структуру кожи, костей и другой соединительной ткани.

Кроме того, он борется со свободными радикалами и обеспечивает усиленную защиту кожи от ультрафиолета. Фолиевая кислота в редисе уменьшает окислительное повреждение, а витамин B6 может уменьшить стресс, предотвращая сыпь и преждевременное старение.

Редис: польза и безопасен ли он для всех

Для большинства людей редис полезен для здоровья, однако при проблемах со щитовидной железой лучше минимизировать количество крестоцветных овощей в рационе.

Конкретно они могут препятствовать усвоению йода, нужного для производства гормонов щитовидной железы.

Аллергия на редис встречается очень редко, но не исключена. Несмотря на то, что редис полезен для больных диабетом, потребление его в больших количествах может заметно повлиять на уровень сахара в крови. Поэтому больным диабетом при его употреблении советуют тщательно контролировать уровень сахара.

Чтобы быть здоровыми, нужно полноценно питаться и добавлять в рацион разнообразные продукты. Читай, какая польза и вред фиников.

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