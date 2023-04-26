Повышение иммунитета, поддержка сердца и даже похудение! Чем полезен редис для здоровья человека

Редис — популярный овощ, который чаще всего готовят украинцы, добавляя в салаты. Однако его можно добавлять и в запеканки, бутерброды, супы. Чем полезна редиска и какие витамины в ней содержатся — читай в материале.
Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что редис — один из самых ранних овощей весеннего сезона и один из самых полезных. Он имеет особую остроту благодаря содержанию большого количества питательных веществ.
Кроме того, редис богат витаминами и минералами, среди которых:
Эксперт выделяет следующие полезные аспекты при употреблении редиса:
По словам диетолога, редис не только снабжает влагой, но и содержит высокий уровень витамина С, который очень полезен для кожи.
Витамин С улучшает упругость кожи, помогая образовывать коллаген, составляющий структуру кожи, костей и другой соединительной ткани.
Витамин С улучшает упругость кожи, помогая образовывать коллаген, составляющий структуру кожи, костей и другой соединительной ткани.
Кроме того, он борется со свободными радикалами и обеспечивает усиленную защиту кожи от ультрафиолета. Фолиевая кислота в редисе уменьшает окислительное повреждение, а витамин B6 может уменьшить стресс, предотвращая сыпь и преждевременное старение.
Для большинства людей редис полезен для здоровья, однако при проблемах со щитовидной железой лучше минимизировать количество крестоцветных овощей в рационе.
Конкретно они могут препятствовать усвоению йода, нужного для производства гормонов щитовидной железы.
Конкретно они могут препятствовать усвоению йода, нужного для производства гормонов щитовидной железы.
Аллергия на редис встречается очень редко, но не исключена. Несмотря на то, что редис полезен для больных диабетом, потребление его в больших количествах может заметно повлиять на уровень сахара в крови. Поэтому больным диабетом при его употреблении советуют тщательно контролировать уровень сахара.
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