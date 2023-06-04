Рецепт без выпечки! Как приготовить чизкейк Орео — пошагово

Печенье является прекрасной основой для чизкейка, потому что его не нужно запекать. Фудблогер Anny Cooking поделилась простым и легким рецептом, который не требует выпечки.
Читай в нашем материале, как приготовить чизкейк Орео — сливочно-шоколадное наслаждение.
Из-за того, что компания-производитель печенья Орео не вышла с российского рынка, ты можешь купить другое печенье, схожее по структуре и составу. Таких есть несколько видов на полках украинских магазинов. Таким образом ты не будешь спонсировать терроризм и приготовишь не менее вкусный чизкейк.
Это очень быстрый и простой рецепт, ведь на него тебе понадобится немного ингредиентов и 20 минут. Учитывай несколько часов в холодильнике на застывание творожной массы. Ингредиенты рассчитаны на форму 20 см.
Понадобится
Фото: Pexels
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить чизкейк-пахлаву.
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