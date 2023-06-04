Рецепт без выпечки! Как приготовить чизкейк Орео — пошагово

Печенье является прекрасной основой для чизкейка, потому что его не нужно запекать. Фудблогер Anny Cooking поделилась простым и легким рецептом, который не требует выпечки.

Читай в нашем материале, как приготовить чизкейк Орео — сливочно-шоколадное наслаждение.

Чизкейк Орео без выпечки: простой пошаговый рецепт

Из-за того, что компания-производитель печенья Орео не вышла с российского рынка, ты можешь купить другое печенье, схожее по структуре и составу. Таких есть несколько видов на полках украинских магазинов. Таким образом ты не будешь спонсировать терроризм и приготовишь не менее вкусный чизкейк.

Это очень быстрый и простой рецепт, ведь на него тебе понадобится немного ингредиентов и 20 минут. Учитывай несколько часов в холодильнике на застывание творожной массы. Ингредиенты рассчитаны на форму 20 см.

Понадобится

Печенье из черного шоколада — 350 г

350 г Сливочное масло — 50 г

50 г Кисломолочный творог — 500 г

500 г Сливки 33% — 250 мл

250 мл Сахарная пудра — 100 г

100 г Молоко — 60 мл

60 мл Желатин — 10 г

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Приготовление

Застели формочку пергаментом. 200 г печенья взбей блендером в крошки. Растопи сливочное масло, вылей к печенью. Хорошо размешай лопаткой и сделай корж в формочке. Поставь в холодильник. Залей желатин холодным молоком и оставь на 15 минут. Взбей миксером сливки до стойких пиков, а кисломолочный сыр вместе с сахарной пудрой до консистенции крема. Соедини смесь с желатином и сливками, размешай. Остатки печенья измельчи руками или ножом и высыпь в творожную массу. Размешай и выложи на корж. Укрась чизкейк печеньем и поставь его в холодильник застывать на три — четыре часа. Готово!

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