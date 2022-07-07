Паста за 12 минут, как в ресторане. Простое блюдо на обед от Джейми Оливера

Нам быстро надоедает есть одно и тоже на обед, даже если блюдо вкусное. Ходить каждый раз в кафе может не позволять бюджет. Поэтому мы расскажем о невероятно вкусной и легкой пасте, которую можно приготовить на обед.
Этим рецептом поделился известный шеф-повар Джейми Оливер и сказал:
Невозможно приготовить что-нибудь гораздо быстрее и проще, чем эту замечательно простую, полезную пасту.
Невозможно приготовить что-нибудь гораздо быстрее и проще, чем эту замечательно простую, полезную пасту.
Измельченные оливки и базилик понадобятся, чтобы украсить блюдо.
Вкусно пообедать — это прекрасно, но не забывай об ужине. Ужин — это как определенный семейный ритуал, когда за столом собирается вся семья после рабочего дня. Ранее мы рассказывали рецепты вкусного ужина, который понравится всем.
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