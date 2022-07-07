Паста за 12 минут, как в ресторане. Простое блюдо на обед от Джейми Оливера

Нам быстро надоедает есть одно и тоже на обед, даже если блюдо вкусное. Ходить каждый раз в кафе может не позволять бюджет. Поэтому мы расскажем о невероятно вкусной и легкой пасте, которую можно приготовить на обед.

Этим рецептом поделился известный шеф-повар Джейми Оливер и сказал:

Невозможно приготовить что-нибудь гораздо быстрее и проще, чем эту замечательно простую, полезную пасту.

Что приготовить на обед: спагетти от Джейми Оливера

Ингредиенты

2 зубчика чеснока

250 г помидоров черри

1 горсть черных оливок

оливковое масло

½ пучка свежего базилика (15 г)

160 г сушеных спагетти

20 г соленой рикотты или сырой феты

Приготовление

Сначала надо вскипятить воду и сварить спагетти, не забудь подсолить. Далее почистить и мелко нарезать 2 зубчика чеснока. Затем раздели пополам 250 г помидоров, измельчи черные оливки и сорви листья с базилика. Разогрей большую сковороду на плите, добавь туда оливковое масло и чеснок, затем помидоры и жарь их в течение минуты. Измельченные оливки и базилик понадобятся, чтобы украсить блюдо. Сейчас также смотрят Уменьши огонь и потуши помидоры еще немного. Отваренные спагетти высыпь в сковороду с помидорами и хорошо перемешай, при необходимости добавь немного воды. Когда будешь подавать блюдо, добавь к нему базилик и черные оливки и посыпь рикоттой или фетой.

Вкусно пообедать — это прекрасно, но не забывай об ужине. Ужин — это как определенный семейный ритуал, когда за столом собирается вся семья после рабочего дня. Ранее мы рассказывали рецепты вкусного ужина, который понравится всем.

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