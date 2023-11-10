Домашняя изысканность: рецепты блюд из шпината, которые можно легко и быстро приготовить

Шпинат уже долгое время остается одним из самых полезных продуктов. Однако не все знают, что из него приготовить. Поэтому, когда видишь этот продукт в магазине, опять себя спрашиваешь, что приготовить из шпината.

На самом деле шпинат достаточно универсален и может подойти как для легких, так и для очень питательных блюд. Его можно есть и на завтрак, и на ужин.

Поэтому если вы решили его купить, выбрать один из рецептов блюд со шпинатом будет самой легкой из задач.

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Салат со шпинатом

Ингредиенты

свекла — 2 штуки

шпинат — 1 пучок

руккола — 1 пучок

сыр брынза или фета — 100 граммов

грецкие орехи — 50 граммов

оливковое масло — для заправки

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть свеклу и поставить ее запекаться в фольге в разогретой до 180 градусов духовке на полтора часа. Также вместо запекания ее можно отварить. Помыть шпинат и руколу, после чего ее высушить с помощью бумажных полотенец и выложить на тарелку. Готовую свеклу нужно почистить и порезать на кусочки. По желанию можно сначала подождать, чтобы свекла остыла, чтобы не обжечь руки. Затем положить ее к листьям шпината и руколы. Нарезать сыр кубиками и добавить его в салат. В конце все посыпать орехами, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Омлет со шпинатом

Ингредиенты

грибы шампиньоны — 300 граммов

шпинат — 250 граммов

сыр фета — 125 граммов

яйца — 4 штуки

яичный белок — 2 штуки

лук репчатый — 1 штука

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления

Промыть хорошо шпинат под проточной водой. После этого варить его на среднем огне около десяти минут. Почистить лук, нарезать мелкими кубиками и отправить жариться на разогретую сковороду с маслом до золотистого цвета. Помыть, почистить, нарезать тонкими ломтиками шампиньона и отправить их жариться к луку на сковороду. Их нужно обжаривать в течение трех минут и не забывать тщательно перемешивать. В отдельной емкости смешать яйца и дополнительный белок, затем добавить к ним отварной и нарезанный шпинат. Посолить, поперчить и перемешать хорошо. Смесь теперь можно вылить в сковороду, после чего добавить нарезанный кубиками сыр. Накрыть все крышкой и прожарить около шести минут.

Суп из шпината

Ингредиенты

шпинат — 500 граммов

зеленый лук — половина пучка

овощной бульон — 500 миллилитров

сливки жирность 33% — 250 миллилитров

мускатный орех — щепотка

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления

Хорошо вымыть шпинат и обрезать на нем толстые стебли. Также промыть и порезать зеленый лук. Соединить шпинат, лук и бульон в кастрюле или сотейнике. После этого поставить смесь вариться до кипения, после чего нужно убавить огонь и тщательно помешивать, пока шпинат не станет мягким. Выключить огонь, посолить, поперчить и добавить мускатный орех. После этого тщательно перемешать. Когда будущий суп остынет, его можно перебить блендером, добавить сливки и снова прокипятить суп.

Паста со шпинатом

Ингредиенты

паста — 200 граммов

сыр — 50 граммов

сливки — 4 столовые ложки

сливочное масло — 1 столовая ложка

шпинат — 1 пучок

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно отварить пасту, после чего слить с нее воду. Одновременно растопить масло на сковороде и слегка протушить на нем шпинат. Добавить в шпинат сливки и довести соус до кипения. Переложить пасту в соус на сковороду и прогреть их вместе в течение нескольких минут.

Куриная грудка со шпинатом

Ингредиенты

куриное филе — 1 штука

сливки 33% — 150 миллилитров

шпинат — 1 пучок

чеснок — 5 зубчиков

розмарин — 2 веточки

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления

Прежде всего, нужно разделить филе на две части и осыпать их со всех сторон солью и перцем. Можно также использовать другие любимые специи. Отправить филе жариться на разогретой сковороде с маслом, зубчиками чеснока и розмарином. Каждые три минуты нужно переворачивать филе на другую сторону. После этого вылить на сковороду сливки. Когда они начнут густеть, нужно добавить шпинат, выключить огонь, тщательно перемешать и накрыть все крышкой на несколько минут.

Хочется чего-нибудь более сытного? Тогда читай, как приготовить шпинатный пирог — пошаговый рецепт.

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