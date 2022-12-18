Что приготовить на Новый год-2023 — авторские рецепты от звезд МастерШеф

До Нового года остается все меньше времени, и настоящие хозяева и хозяйки уже собрали ряд рецептов, которые обязательно нужно приготовить в этом году. Но потом все равно побеждают оливье и крабовый салат.
Мы предлагаем тебе новые вкусные и простые рецепты, которые удивят тебя, твою семью и покорят сердца гостей. Даже самые ярые поклонники оливье отставят его в сторону.
— Красная икра — неизменный атрибут как на Новый год, так и на все праздники. Но надо уметь выбирать правильную и полезную, — рассказывает в своем Instagram владелец рецепта, судья кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский.
Также шеф-повар говорит, что самая полезная икра — замороженная. В ней меньше соли и вовсе нет консервантов.
Муку перемешать с разрыхлителем.
В тыквенное пюре добавить яйцо, соль и перемешать. Добавить муку, перемешать.
Жарить на растительном масле, на среднем огне маленькие оладьи. Их размер можно определить с помощью чайной ложки.
С этими оладьями и икрой очень удачно сочетается крем с авокадо, делать его не так уж сложно.
С этими оладьями и икрой очень удачно сочетается крем с авокадо, делать его не так уж сложно.
Очищенный авокадо взбить блендером со всеми ингредиентами в кремовую консистенцию.
Далее пора собирать наши вкусные бутерброды из оладий и икры.
На оладьи выкладываем немного крем-сыра, сверху добавляем крем из авокадо, сверху икра. Готово!
Расскажем вам рецепт еще одной вкуснейшей закуски, которая понравится всем. И обычные помидорки сыграют новыми красками.
Этой закуской из вяленых томатов поделился в своем блоге участник МастерШеф Богдан Шинкарёв.
Разрезаем томаты на четыре части, достаем семена и добавляем орегано, чеснок, перец и соль.
Лайфхак
Соль нужна не только для вкуса, а чтобы влага из томатов ушла быстрее.
Включаем духовку на 60 градусов, добавляем чуть-чуть оливкового масла и отправляем сушиться томаты на шесть часов, кожицей вниз.
После долгих, но таких оправданных часов ожидания кладем сверху козий сыр (можно заменить на любой сливочный).
И закуска готова!
Куда же новогодний стол без вкусного мяса на столе. На своей странице в Instagram кулинарный проект МастерШеф поделился вкусным рецептом запеченной индейки.
Индейку зачистить и удалить внутренности. Слегка отделить кожу и натереть травами.
С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.
Чтобы сделать лимонную глазурь, нужно смешать сахар, сок лимона и вино и поставить в холодильник.
Индейку сбрызнуть оливковым маслом и отправить в духовку на 3,5 часа при 150 °С.
За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Если ты не хочешь запекать целую индейку, потому что над этим надо заморочиться, предлагаем тебе не менее вкусную альтернативу.
Этой вкусной курицей каччиаторе поделился самый известный шеф страны, судья кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво.
Овощи, мясо, закуски, а как же рыбка?
А вот и рыбка.
Запеченная в фольге семга с картофелем и сладкой тыквой.
Что-то необычное, новогоднее и вкусное. Этим рецептом в своем Instagram поделилась участница МастерШеф Юлия Венедиктова.
Рыбу приправить солью и острой паприкой. Картошку посолить, а тыкву наоборот посыпать сахаром. Смешать крем творог, сливки и чеснок.
Выложить в фольгу рыбу, картофель и тыкву и поливаем сыром-сливками.
Выпекать около 40 минут. Подаем со вкусным соусом.
Новогодние праздники сильно бьют по нашему кошельку. Кажется, что ничего лишнего не купил(-а), а всю зарплату потратил(-а). Читай, как вырастут цены на новогодний стол 2023 и как на нем сэкономить.