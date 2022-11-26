Что приготовить на Новый год 2023: рецепты вкусных блюд, чтобы удивить гостей

Новый год — это не только подарки под елкой и поздравления от родных, но и готовка блюд на праздник. Часто приготовление салатов, мяса и десертов на праздники занимает у хозяек по несколько дней.

Что приготовить на Новый год 2023, чтобы все наелись и были довольны — читай в материале.

Что приготовить на Новый год: рулетики с крабовыми палочками

Ингредиенты

Сейчас также смотрят

лаваш — 2 шт.

укроп — 2 пучка

майонез — 200 г

крабовые палочки — 4 шт.

сыр твердый — 200 г

куриное яйцо — 3 шт.

кукуруза — 200 г

Приготовление

Лаваш разверни на столе. Свари яйца (до 10 мин) и почисти крабовые палочки. Яйца, сыр, и палочки натри на мелкой терке. Укроп промой и мелко нарежь. Все ингредиенты раздели на несколько частей.

Половину лаваша смажь майонезом. Сверху посыпь укропом и кукурузой.

Накрой второй, нетронутой, половинкой. Снова смажь тонким слоем майонеза и посыпь тертыми крабовыми палочками, яйцом и сыром. Сверху — еще один слой майонеза для пропитки.

Листы аккуратно сверни в тугой рулет и оставь в холодильнике на несколько часов. Нарежь рулет поперек и подавай к столу.

Что приготовить на Новый год 2023: салат Гранатовый браслет

Ингредиенты

гранат — 1 шт.

картофель — 3 шт.

морковь — 2 шт.

свекла — 1 шт.

куриная грудка — 1 шт.

шампиньоны — 400 г

майонез — 200 г

соль — по вкусу

Приготовление

Помой все овощи. Картофель, свеклу и морковь заранее отвари, шампиньоны почисти. Грибы порежь на небольшие кусочки и обжарь в масле.

Посоли их по вкусу. Грудку отвари до готовности и порежь на небольшие кусочки.

На тарелку выложи листья салата, а в середину поставь стакан (вверх дном). Вокруг стакана первым слоем выложи натертый на крупной терке картофель.

Смажь этот слой слой майонезом, теперь выложи натертую на мелкой терке морковь и снова слегка смажь майонезом.

Выложи измельченную куриную грудку, покрой ее слоем майонеза. После этого ставь обжаренные шампиньоны, которые тоже покрой майонезом.

Выложи натертую на мелкой терке свеклу, обильно смажь все майонезом. Укрась верх салата семечками граната.

Читать по теме Тамада веселый и конкурсы интересные. Подборка игр на Новый год для семьи и компании Игры на Новый год для семьи и компании.

Что можно приготовить на Новый год: ростбиф

Ингредиенты

говядина — 1 кг

масло оливковое — 2 ст. л.

черный перец молотый — 1 ч. л.

розмарин и соль — по вкусу

Приготовление

Мясо помой, обсуши с помощью бумажных полотенец и удали из него все пленки и жилы. Целый кусок мяса посоли и отставь на полчаса. Измельчи розмарин, смешай его с оливковым маслом и перцем.

Обмажьте мясо этой жижей и переложи в форму для запекания. Отправь в духовку, разогретую до 250 °С, на 20 мин.

Затем снизь температуру до 150 °С и доведи мясо до готовности (45 мин). Иногда поливай его выделяющимся соком.

Когда мясо будет готово, накрой форму фольгой и оставь его в выключенной духовке еще минут на 20. После этого нарежь его порционными кусочками. Подавай вместе со свежими овощами и соусом.

Что приготовить на Новый год: утка с картошкой

Ингредиенты

утка целая

майонез — 3 ст. л.

мед — 2 ст. л.

соль, перец и чеснок — по вкусу

картофель — 6 шт.

Приготовление

Помой и нарежь утку на части. После этого смешай майонез, мед, чеснок, соль и перец. Обмажь утку этим соусом.

Далее застели фольгой форму и выложи в нее утку и картофель.

Закрой фольгой и ставь в духовку на 1–1,5 часа. После этого открой фольгу и оставь ещё на полчаса для того, чтобы птица подрумянилась.

Что приготовить на Новый год: апельсиновые маффины

Ингредиенты

апельсин — 1 шт.

сахар — 150 г

ванильный сахар — 15 г

сливочное масло — 200 г

яйцо — 3 шт.

разрыхлитель — 10 г

мука — 250 г

Приготовление

Хорошо помой апельсин и теркой сотри с него цедру. Выжми сок и разотри масло вместе с сахаром и ванилином. Добавь яйца и перемешай.

Добавь цедру апельсина и снова перемешай. Добавь туда сок, муку и разрыхлитель.

Хорошо перемешай и выложи эту смесь в формочки. Поставь в духовку (180 °С) на полчаса.

Приятного аппетита!

В скором времени наступит период новогодних праздников. Едва ли не всегда столица была эпицентром празднований. Читай, каким будет Новый год в Киеве.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!