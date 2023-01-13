Что приготовить на Старый Новый год: идеи вкусных блюд

Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января. Ежегодно в это время украинцы накрывают щедрые столы. Например, заваливают праздничные скатерти мясными блюдами, голубцами, студнем, рульками, кутью, варениками и разной выпечкой.
Также хозяйки обязательно угощают гостей соленьями помидорами, огурцами и кислой капустой. Что приготовить на Старый Новый год — интересные идеи ты найдешь в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Фото — Unsplash
Способ приготовления
Раньше мы рассказывали, как приготовить киевскую перепичку дома.
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