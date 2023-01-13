Что приготовить на Старый Новый год: идеи вкусных блюд

Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января. Ежегодно в это время украинцы накрывают щедрые столы. Например, заваливают праздничные скатерти мясными блюдами, голубцами, студнем, рульками, кутью, варениками и разной выпечкой.

Также хозяйки обязательно угощают гостей соленьями помидорами, огурцами и кислой капустой. Что приготовить на Старый Новый год — интересные идеи ты найдешь в материале.

Щедрая кутья

Ингредиенты:

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пшеница — 400 г

мак — 200 г

орехи — 100 г

сухофрукты — 100 г

мед — 100 г

коньяк — 1 ст. л

сливочное масло — 3 ст. л

Способ приготовления:

В первую очередь замочи пшеницу на несколько часов в холодной воде. После этого отвары до готовности. Мак залей кипятком на 10 мин и разотри в ступке. Орехи сухофрукты мелко нашинкуй кубиками. Все ингредиенты смешай в большой миске. Мед растворы в теплой воде и вилы в кашу. Затем добавь коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешай все ингредиенты.

Верещака

Ингредиенты:

свиные ребра — 1 кг

квас — 1 л

головка чеснока

подсолнечное масло — 3 ст.л

орегано — 1 ч.л

мука — 2 ст.л

сливочное масло

панировочные сухари — 1 ст.л

петрушка

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Свиные ребра нарежь по 1-2 сегмента, посоли и поперчи. Выдави к ним чеснок и поджарь на сковороде с маслом (до румяности). Переведи ребра в форму для запекания и посыпь орегано. Влей в форму с ребрами квас и запекай свинину в духовке при температуре 180 г в течение 1 часа. Готовые ребра переводы в емкость и накрой фольгой. Добавь муки и сливочного масла, чтобы загустить соус и влей квас. Теплые ребра полей соусом и присыпать сухарями с петрушкой.

Вареники

Ингредиенты:

мука — 500 г

соль

кипяток — 250 мл

масло подсолнечное

вишни

сахар

Способ приготовления:

Смешай соль с кипятком, добавь этот раствор и масло в муку. Перемешай и разомни руками. Оставь тесто в миске в час. Выньте тесто, перемешай его и отправь в пакет, а затем в холодильник на 2-3 часа. На доску насыпь муки. Раскачай его, выдави кружочки диаметром 5 см. Разложи тесто на ладони, добавь сахар и несколько вишен. Отправь вареники в кипящую воду на 2-3 мин.

Домашняя колбаса

Ингредиенты:

свинина — 1 кг

говядина — 500 г

кишки — 150 г

сало — 300 г

соль, перец черный и красный, паприка, сушеный чеснок — по вкусу

чеснок — 12 зубчиков

Способ приготовления:

В первую очередь промой мясо, срежь жилы и пленки, нарежь его. Сало тоже нарежь. Все пропусти вместе с очищенным чесноком сквозь мясорубку. Можно мелко порезать ножом. Добавь в фарш специи, хорошо перемешай и поставь в холодильник на 1-2 часа, а еще лучше — на ночь. Хорошо промой свиную кишку и натяни ее на специальную насадку для мясорубки. Завяжи свисающий конец и проколы иглой. Набей кишку фаршем, но не очень плотно, чтобы не треснула. Поставь в духовку до 1 часа на 180 г.

Крученики с грибами

свинина — 1 кг

шампиньоны — 1 кг

лук — 2 шт

твердый сыр — 1 шт

сметана — 200 г

мука

соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарежь на тонкие порционные кусочки и отбей с двух сторон. Посоли его и поперчи. Грибы обжарь с луковицей до золотистого цвета, посол. Сыр натри на терке и смешай с грибами и луком. На каждый мясной слой положи грибную начинку и заверни в рулетик. Каждый рулетик обмотай кулинарной нитью, обваляй в муке и слегка обжарь на масле. Для соуса обжарь лук, добавь 1 ст. ложку муки, сметану, хорошо перемешай, чтобы не было комочков. Крученики переводи в глубокую форму для запекания, залей соусом и поставь в разогретую до 180°С духовку. Запекай около 40 минут. Перед подачей на стол сними кулинарную нить.

Раньше мы рассказывали, как приготовить киевскую перепичку дома.

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