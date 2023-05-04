Есть из чего выбрать! Четыре рецепта для вкусного ужина

Есть хочется всегда, а вот придумывать что именно — нет. Когда придумывать блюдо на ужин трудно, проще не есть вообще, или перекусить быстрой пищей.
Мы собрали вкусные рецепты от фуд-блогерки Тати Чудновой, чтобы под рукой всегда были варианты для ужина.
Даже название этой пасты звучит так, что просыпается аппетит. Преимущественно мы привыкли, что соус может быть только томатным, или только сливочным, но блоггер предлагает их соединить и получить вкусовой взрыв.
Для приготовления тебе понадобится:
Даже из этих простых ингредиентов можно приготовить итальянское удовольствие. Еще одно удовольствие, что сделать это можно менее чем за 15 минут. Чтобы приготовить пасту Орзо под сливочно-томатным соусом, придерживайся рецепта:
Если желудок требует клетчатки, а душа — блинов, можно найти компромисс и приготовить шпинатную версию блинов. Это вкусно, полезно, питательно, поэтому станет хорошим вариантом для легкого ужина.
Подготовь ингредиенты:
Шпинатные блины только на первый взгляд – что-то сложное. На самом же деле приготовление почти не отличается и удивляет простотой и быстротой.
Блогерка говорит, что для блинов подойдет и замороженный измельченный шпинат, только следует подождать, чтобы он размерзся и стал мягким.
Следующий рецепт, который заслуживает внимания – палюшки фри. Если ты впервые слышишь слово палюшки, то это своеобразные картофельные ленивые вареники.
Для приготовления этого блюда тебе понадобится:
Простота приготовления тебя удивит. Особенно этот рецепт понравится тем, у кого давно лежит отварная картошечка, но есть ее в таком виде уж точно никто не будет.
Этот рецепт для тех, кто уже готовится к лету, или же благосклонен к правильному питанию. Подготовь следующие ингредиенты:
Для заправки
Преимуществ этого салата много: вкусно, полезно и быстро. А что еще нужно для удачного ужина?
Если ты ищешь больше вариантов для здорового ужина, то лови рецепты от Евгения Клопотенко.
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