Есть из чего выбрать! Четыре рецепта для вкусного ужина

Есть хочется всегда, а вот придумывать что именно — нет. Когда придумывать блюдо на ужин трудно, проще не есть вообще, или перекусить быстрой пищей.

Мы собрали вкусные рецепты от фуд-блогерки Тати Чудновой, чтобы под рукой всегда были варианты для ужина.

Паста Орзо: рецепт пасты с грибами и курицей в томатно-сливочном соусе

Даже название этой пасты звучит так, что просыпается аппетит. Преимущественно мы привыкли, что соус может быть только томатным, или только сливочным, но блоггер предлагает их соединить и получить вкусовой взрыв.

Для приготовления тебе понадобится:

шампиньоны – 200 г

куриное филе – 200 г

соль

томатное пюре – 60 г

сливки 20% или 33% – 130 мл

смесь перцев – по вкусу

сухой базилик и орегано – 1 ч.л

паста Орзо – 150 г

Приготовление пасты Орзо

Даже из этих простых ингредиентов можно приготовить итальянское удовольствие. Еще одно удовольствие, что сделать это можно менее чем за 15 минут. Чтобы приготовить пасту Орзо под сливочно-томатным соусом, придерживайся рецепта:

Обжарь грибы до золотого цвета и сними их с огня. На их место отправь обжариваться до золотистого цвета подсоленное куриное филе.

Верни грибы к курице, добавь томатное пюре, сливки, специи, перемешай и туши еще пять минут.

Отвареную пасту положи в сковороду к курице и грибам и сними блюдо с огня. Дай пасте несколько минут, чтобы настояться, и можешь подавать на стол.

Шпинатные блины: рецепт

Если желудок требует клетчатки, а душа — блинов, можно найти компромисс и приготовить шпинатную версию блинов. Это вкусно, полезно, питательно, поэтому станет хорошим вариантом для легкого ужина.

Подготовь ингредиенты:

молоко – 400 мл

шпинат – 120 г

яйцо куриное – 3 шт

сахар – 2 ст. ложки

растительное масло – 3 ст. л

соль – 1/3 ч. ложки

мука – 200 г

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Приготовление шпинатных блинчиков

Шпинатные блины только на первый взгляд – что-то сложное. На самом же деле приготовление почти не отличается и удивляет простотой и быстротой.

В глубокой посуде смешай молоко, яйца, сахар, соль и измельченный шпинат. К последнему ингредиенту есть вопросы, ведь далеко не у всех есть блендер.

Блогерка говорит, что для блинов подойдет и замороженный измельченный шпинат, только следует подождать, чтобы он размерзся и стал мягким.

Взбей все эти ингредиенты до появления пены, а затем добавь муку и растительное масло. Если консистенция получается заредко, просто добавь больше муки, если слишком густая — молока.

Остается поджарить блины, по желанию завернуть в них начинку и наслаждаться вкусным ужином.

Палюшки фри: рецепт

Следующий рецепт, который заслуживает внимания – палюшки фри. Если ты впервые слышишь слово палюшки, то это своеобразные картофельные ленивые вареники.

Для приготовления этого блюда тебе понадобится:

вареный картофель – 2 больших шт.

сыр моцарелла, но подойдет любой – 100 г

яйцо – 1 шт.

мука – 100-150 г

соль по вкусу

Приготовление палюшек фри

Простота приготовления тебя удивит. Особенно этот рецепт понравится тем, у кого давно лежит отварная картошечка, но есть ее в таком виде уж точно никто не будет.

Итак, возьми готовую топтанку, или отвары картошку и потопчи ее. К картофелю добавь соль, творог, яйцо, муку и замешай тесто. Если она будет липнуть в руки, добавь еще муки.

Раздели тесто на четыре части, а затем каждую закрутите в колбаску и прижми рукой. Дели то, что вышло на маленькие горизонтальные полоски, а эти полоски еще две вертикальные.

Положи палюшки в морозилку на 15 минут, а пока ждешь, можешь нагреть масло в глубокой сковородке или котелке. Теперь выньте тесто и обжарь его до золотого цвета.

Полюшки фри должны получиться мягкие и хрустящие одновременно. Выложи готовое блюдо в миску, если нужно подсолить и добавь соус и можно есть.

Салат с грейпфрутом и вкусным соусом: рецепт

Этот рецепт для тех, кто уже готовится к лету, или же благосклонен к правильному питанию. Подготовь следующие ингредиенты:

микс салата

куриное филе

чери

сыр моцарелла в соке

грейпфрут

Для заправки

сок из одной дольки грейпфрута

мед – 20 гр

горчица в зернах – 20 гр

бальзамический соус/уксус – 20 гр

соль, перец

оливковое или растительное масло – 60 мл

Приготовление ПП салата с грейпфрутом

Преимуществ этого салата много: вкусно, полезно и быстро. А что еще нужно для удачного ужина?

Пожарь куриное филе со специями, дай остыть, после чего нарежь. Также порежь черри и очищенный грейпфрут. Моцареллу порви на кусочки.

Для соуса просто смешай все ингредиенты. Теперь просто собери салат и полей соусом — готово.

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