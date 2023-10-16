Тратить время на веселье, а не еду: что приготовить ребенку на завтрак — три варианта

Накормить малышей утром перед детским садом или школой — ещё та задача. Однако мы знаем, как привлечь детей к завтраку и упростить жизнь родителям.

Смачно поведали несколько интересных рецептов завтрака для детей. Мы выбрали три самых интересных предложения и рассказываем их тебе.

Что приготовить ребенку на завтрак

Часто дети не любят завтракать, особенно когда родители пытаются приготовить что-нибудь полезное, но не умеют красиво “продать” это ребенку. На такие случаи лучше иметь несколько проверенных рецептов, которые могут понравиться твоему ребенку.

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Что приготовить на завтрак ребенку — читай рецепты пшенного пудинга, фритаты с зеленым горошком и краковских сырников.

Пшенной пудинг: рецепт

Если твой малыш не любит кашу и постоянно от нее отказывается, попробуй заинтересовать ребенка необычным видом подачи нелюбимого продукта и по новому рецепту приготовления.

Ингредиенты:

пшенная крупа — 150 г

бисквитное печенье — 300 г

молоко — 1 л

сахар — 100 г

ванильный сахар — 1 пакетик

сухая смесь для пудинга — 1 пакетик

желтки — 2 шт.

сахарная пудра, ягоды и фрукты — для украшения

Приготовление:

Для приготовления пшенного пудинга тебе нужно перетереть бисквитное печенье в мелкую крошку. Сделать это можно в блендере. Противень или прямоугольную форму застели пищевой пленкой и высыпь половину всей крошки. Налей в кастрюлю 800 мл молока, добавь туда ванильный сахар и обычный сахар и доведи до кипения. 200 мл молока влей в отдельную емкость, добавь туда желтки и смесь для пудинга и перемешай. Влей молоко с желтками в молоко в кастрюле, активно помешивай до кипения. После закипания в молоко всыпь пшенную крупу и вари её на маленьком огне в течение десяти минут. После этого сними кашу с огня, охлади её и сбей блендером. Массу выложи на крошку бисквитного печенья, разровняй и сверху присыпь остальной крошкой. Укрась блюдо ягодами и подавай к столу!

Фритата с зеленым горошком: рецепт

Итальянское название фритата буквально означает прожаривание. На украинский лад, фритата — это яичный омлет с начинкой на любой вкус.

Ингредиенты:

яйца — 8 шт. брокколи — 1 небольшой кочан свежезамороженный горошек — 100 г сыр — 50 г сливочное масло — 50 г соль, перец, молотая паприка — по вкусу зелень петрушки, кипятка и лука — по вкусу

Приготовление:

Почисти от листьев брокколи, нарежь её на небольшие соцветия и кинь в кипящую воду на три минуты. В отдельном сосуде вкинь в кипящую воду зеленый горошек на две минуты. Брокколи и зеленый горошек обжарь на сковороде со сливочным маслом в течение двух минут. Взбей яйца в отдельной емкости, добавь специи, соль и зелень. Добавь яичную смесь к брокколи и горошку и держи на огне, пока блюдо не станет густеть. Посыпь фритату тертым сыром и поставь в разогретую до 180ºС духовую печь на пять-восемь минут. Подавай блюдо горячим!

Краковские сырники: рецепт

Дети часто отказываются от сырников, даже если к ним предложат варенье или мед. Но если приготовить сырники по особому краковскому рецепту, возможно, это станет любимым блюдом для всей семьи.

Ингредиенты:

творог — 500 г

яйцо — 1 шт.

желток — 1 шт.

масло — 20 г

ванильный сахар — 1 ч. л

сахарная пудра — 1 ст. л

тертая цедра лимона — половина ст. л

мука — 3 ст. л

масло растительное — для жарки

Приготовление:

В кастрюле растопи масло. В отдельной емкости перетри сыр с желтком, добавь сахарную пудру и ванильный сахар, цедру лимона и растопленное масло. Вымешай сырную массу и постепенно добавляй муку, тщательно перемешивая. На сковороду влей немного масла для жарки, формируй сыр в шарики и жарь со всех сторон до золотистого цвета. Подавать сырники можно со сметаной или любимым вареньем.

Другие рецепты завтрака для детей читай на сайте Смачно.

Кстати, из творога можно приготовить не только сырники: раньше мы рассказывали тебе несколько интересных рецептов, в которых сыр будет смаковать по-новому!

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