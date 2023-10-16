Тратить время на веселье, а не еду: что приготовить ребенку на завтрак — три варианта

Накормить малышей утром перед детским садом или школой — ещё та задача. Однако мы знаем, как привлечь детей к завтраку и упростить жизнь родителям.
Смачно поведали несколько интересных рецептов завтрака для детей. Мы выбрали три самых интересных предложения и рассказываем их тебе.
Часто дети не любят завтракать, особенно когда родители пытаются приготовить что-нибудь полезное, но не умеют красиво “продать” это ребенку. На такие случаи лучше иметь несколько проверенных рецептов, которые могут понравиться твоему ребенку.
Что приготовить на завтрак ребенку — читай рецепты пшенного пудинга, фритаты с зеленым горошком и краковских сырников.
Если твой малыш не любит кашу и постоянно от нее отказывается, попробуй заинтересовать ребенка необычным видом подачи нелюбимого продукта и по новому рецепту приготовления.
Итальянское название фритата буквально означает прожаривание. На украинский лад, фритата — это яичный омлет с начинкой на любой вкус.
Pexels
Дети часто отказываются от сырников, даже если к ним предложат варенье или мед. Но если приготовить сырники по особому краковскому рецепту, возможно, это станет любимым блюдом для всей семьи.
Другие рецепты завтрака для детей читай на сайте Смачно.
Кстати, из творога можно приготовить не только сырники: раньше мы рассказывали тебе несколько интересных рецептов, в которых сыр будет смаковать по-новому!
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.