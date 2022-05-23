Экспериментируй с овсянкой и яйцами! Три оригинальных варианта классического завтрака от Джейми Оливера

Вкусный, питательный завтрак — это отличный способ как можно лучше начать свой день. Знаем, что утром часто хочется подольше поспать, а поэтому на приготовление остается мало времени.
Поэтому мы выбрали три оригинальных рецепта завтрака от британского повара Джейми Оливера, которые можно приготовить быстро и просто.
Сделай большую порцию полезных злаков, а затем храни их в герметичном контейнере до четырех недель, — пишет Оливер на своем сайте.
Сделай большую порцию полезных злаков, а затем храни их в герметичном контейнере до четырех недель, — пишет Оливер на своем сайте.
Чтобы приготовить энергетическую бомбу возьми:
Теперь быстрее беги на кухню и готовь!
Измельчи сухофрукты и орехи, а затем положи их в миску вместе с семенами, овсянкой и корицей.
Подавать это блюдо можно двумя способами:
Из овсянки можно приготовить много полезных и вкусных блюд, например, овсяноблин. Читай пошаговый рецепт от диетолога Светланы Фус.
Если ты не наедаешься овсянкой, ничего страшного. Джейми делится рецептом невероятно вкусного завтрака с жареными яйцами и авокадо.
Ингредиенты блюда:
Готовить такой завтрак довольно просто и занимает менее получаса.
Если сегодня тебе нужно максимум сил, отличным вариантом станет классический английский завтрак. Кому же как не Оливеру знать все тонкости приготовления этого блюда? А он с радостью рассказывает свой фирменный рецепт. Сохраняй!
Найди в холодильнике:
А теперь давай готовить!
Вот и все! Вкуснятина готова радовать тебя и сделать утро действительно хорошим.
А если ты не знаешь, что приготовить на ужин, то лови несколько полезных идей для уютного вечера.