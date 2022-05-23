Экспериментируй с овсянкой и яйцами! Три оригинальных варианта классического завтрака от Джейми Оливера

Вкусный, питательный завтрак — это отличный способ как можно лучше начать свой день. Знаем, что утром часто хочется подольше поспать, а поэтому на приготовление остается мало времени.

Поэтому мы выбрали три оригинальных рецепта завтрака от британского повара Джейми Оливера, которые можно приготовить быстро и просто.

Овсяные фруктовые каши своими руками

Сделай большую порцию полезных злаков, а затем храни их в герметичном контейнере до четырех недель, — пишет Оливер на своем сайте.

Чтобы приготовить энергетическую бомбу возьми:

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сухофрукты (изюм, курага и т.п.) — 100 г

микс несоленых орехов (миндаля, фундука, грецких орехов и т.п.) — 50 г

микс семян (тыквы, подсолнечника, кунжута, мака и т.п.) — 50 г

овсяную кашу — 400 г

молотую корицу — 1 ч.л.

молоко или натуральный йогурт для подачи — 400 мл

яблоко — 1 шт.

Теперь быстрее беги на кухню и готовь!

Измельчи сухофрукты и орехи, а затем положи их в миску вместе с семенами, овсянкой и корицей.

Подавать это блюдо можно двумя способами:

Добавь к смеси молоко или натуральный йогурт и нарезанные свежие фрукты. Потри яблоко, удалив сердцевину. Добавь его к овсяной каше. Залей молоком, а затем хорошо перемешай. Накрой миску пищевой пленкой и поставь в холодильник на ночь. Утром перемешай кашу и подавай с нарезанными свежими фруктами.

Из овсянки можно приготовить много полезных и вкусных блюд, например, овсяноблин. Читай пошаговый рецепт от диетолога Светланы Фус.

Питательный завтрак с яйцами и авокадо Если ты не наедаешься овсянкой, ничего страшного. Джейми делится рецептом невероятно вкусного завтрака с жареными яйцами и авокадо. Ингредиенты блюда: красный перец — 1 шт.

зеленый лук — 4 шт.

спелое авокадо — половина

оливковое масло — 1 ст.л.

сладкий картофель — 1 шт.

куриные яйца — 2 шт.

творог — 2 ст.л.

свежий красный чили (по желанию)

свежая зелень (петрушка, мята, кориандр и т.п.) — несколько веточек Готовить такой завтрак довольно просто и занимает менее получаса. Разрежь пополам и очисть от семян перец, затем нарежь его тонкими полосками. Мелко нарежь зеленый лук, очисти от кожуры авокадо и нарежь его кубиками. Разогрей оливковое масло на среднем огне, добавь к нему зеленый лук, авокадо и перец. Жарь смесь в течение 3–4 минут или до легкого обугливания. Чищеный картофель брось на сковороду, добавив приготовленные овощи. Жарь все вместе в течение трех минут. Равномерно распредели овощи на сковороде, а затем освободи немного места, чтобы разбить туда яйца. Наклони сковороду, чтобы белки растеклись. Приправь блюдо морской солью и черным перцем, накрой крышкой, убавь огонь до средне-низкого и дай яйцам пожариться 3-5 минут, в зависимости от того, насколько редкие ты любишь желтки. Готовое блюдо выложи на тарелку, а сверху посыпь мелко нарезанным перцем чили и зеленью (по желанию).

Классический английский завтрак

Если сегодня тебе нужно максимум сил, отличным вариантом станет классический английский завтрак. Кому же как не Оливеру знать все тонкости приготовления этого блюда? А он с радостью рассказывает свой фирменный рецепт. Сохраняй!

Найди в холодильнике:

копченый бекон полосками — 3 шт.

колбаски чиполата (или сосиски) — 4 шт.

оливковое масло — половина ст.л.

спелые помидоры — 160 г

куриные яйца — 4 шт.

ломтики хлеба — 3 шт.

А теперь давай готовить!

Поставь большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь. Выложи в бекон и сосиски, добавь оливковое масло. Жарь 10-12 минут, периодически переворачивая, пока бекон не станет красиво золотистым, а сосиски не прокалятся. Когда они будут готовы, вынь бекон и сосиски из сковороды, оставив жир. Убавь огонь до минимума, а затем разрежь помидоры пополам или на четвертинки, в зависимости от их размера, добавляя их в сковородку. Жарь пару минут. Разбей яйца в сковороду. Пока яйца жарятся, нарежь бекон и сосиски и снова брось их на сковороду. Приправь блюдо черным перцем, затем накрой крышкой, пока яйца не приготовятся на твой вкус. Поджарь хлеб в тостере или на сковороде.

Вот и все! Вкуснятина готова радовать тебя и сделать утро действительно хорошим.

А если ты не знаешь, что приготовить на ужин, то лови несколько полезных идей для уютного вечера.