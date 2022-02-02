Хачапури по-аджарски от Алика Мкртчяна. После него и в ресторан идти не нужно

Одно из любимейших грузинских блюд — хачапури. Мягкое тесто, тянущийся сыр — просто восторг.

Приготовить это блюдо дома кажется сложной задачей? Мы нашли очень простой рецепт.

Им поделился участник МастерШеф. Профессионалы Алик Мкртчян на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для теста:

молоко — 125 мл

вода питьевая — 125 мл

сухие дрожжи — 7 г

соль — 1 ч. л.

сахар — 2 ч. л.

растительное масло — 1-2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

мука — примерно 400 г (смотреть по консистенции)

Для начинки:

сыр сулугуни — 250 г

адыгейский сыр или фета — 250 г

сливочное масло — 100 г

яйца — 4-5 шт.

Приготовление

Тесто для хачапури по-аджарски должно получиться эластичным, мягким и очень нежным, — говорит Алик

Месим тесто. Как только оно перестанет липнуть к ладоням, помещаем его в большую чистую миску.

Накрываем полотенцем и убираем в тепло на час.

Спустя указанное время обминаем увеличившуюся массу и оставляем в тепле еще на 30 минут.

Далее тесто делим на 4-5 равных частей (в зависимости от желаемого размера хачапури). Раскатываем большие тонкие овалы.

Готовим начинку

Берем сулугуни и немного адыгейского сыра (также подойдет смесь сулугуни и феты). Трем сыры на крупной терке.

Для сочности добавляем растопленное масло, вымешиваем.

Перекладываем хачапури на противень с пергаментом.

Выпекаем хачапури по-аджарски в прогретой до 200 °C духовке порядка 15-25 минут.







Затем извлекаем практически готовые хачапури, ложкой слегка разрываем сырную начинку и вливаем в каждую “лодочку” сырое яйцо.

Отправляем в духовку на 2–4 минуты (белок должен слегка схватиться, а желток — остаться жидким).

Бортики готовых хачапури смазываем сливочным маслом, а также бросаем по небольшому кусочку масла в начинку.

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