Больше не надо варить целый день — быстрый рецепт холодца от Евгения Клопотенко

Холодец, наверное, можно увидеть на семейном столе каждой семьи. Есть много вариаций этого блюда с разными видами мяса, бульоном, овощами.
Холодец можно назвать вызовом для хозяйки или хозяина, ведь его нужно готовить почти целый день. А если нет?
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом холодца из свинины, который можно приготовить за несколько часов.
Ингредиенты для холодца из свинины:
Для соуса:
Чтобы сделать вкусный и острый соус для холодца, нужно измельчить 2 зубчика чеснока, добавить перец и хрен. Подавать холодец с соусом.
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Главное фото: сайт Евгения Клопотенко