Больше не надо варить целый день — быстрый рецепт холодца от Евгения Клопотенко

Холодец, наверное, можно увидеть на семейном столе каждой семьи. Есть много вариаций этого блюда с разными видами мяса, бульоном, овощами.

Холодец можно назвать вызовом для хозяйки или хозяина, ведь его нужно готовить почти целый день. А если нет?

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом холодца из свинины, который можно приготовить за несколько часов.

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Как приготовить холодец из свинины

Ингредиенты для холодца из свинины:

500 г нежирной свинины

2 л воды

30 г желатина

2-3 зубчика чеснока

3-4 горошины душистого перца

2-3 лавровых листа

соль

Для соуса:

2 зубчика чеснока

1/4 острого перца чили

2 ч. л. белого хрена

Приготовление холодца из свинины

Сначала нужно подготовить мясо. Свинину очистить от пленки, нарезать небольшими кусками. Довести до кипения и варить 2-3 минуты, пену снимать. Далее слить воду и тщательно промыть кусочки свинины. Мясо снова положить в кастрюлю и залить чистой водой, добавить 2-3 зубчика раздавленного чеснока, душистый перец, лавровый лист и готовить на малом огне в течение часа. Не забудь посолить. Готовое мясо достать из кастрюли и разобрать на волокна. Выложить в специальные формы или тарелки. В горячий бульон добавить замоченный заранее процеженный желатин. Залить этим раствором формы или тарелки с мясом. Когда бульон остынет, переставить посуду в холодильник и оставить на 2-3 часа для застывания.

Чтобы сделать вкусный и острый соус для холодца, нужно измельчить 2 зубчика чеснока, добавить перец и хрен. Подавать холодец с соусом.

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Главное фото: сайт Евгения Клопотенко