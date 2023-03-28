Разноцветные зайцы для твоей корзины: как делать имбирные пряники на Пасху — рецепт

Совсем скоро — Пасха. А это значит, что уже стоит готовиться к празднику и планировать, что положить в пасхальную корзину. Среди привычного кулича, колбаски, масла и сыра предлагаем тебе попробовать испечь пасхальное имбирное печенье традиционной формы.

Как готовить имбирное печенье на Пасху — читай в нашем материале.

Имбирные пряники на Пасху

Готовится пасхальное имбирное печенье очень легко, а ароматы разойдутся всем домом. Украшать такие пряники можно глазурью, которой поливают паску, или сделать ее самостоятельно из простых ингредиентов.

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Ингредиенты для имбирных пряников на Пасху

Для теста:

125 г сливочного масла (жирностью 82,5%) комнатной температуры

450–500 г пшеничной муки высшего сорта

165 г жидкого меда

1 куриное яйцо

100 г сахара

1 ч. л. молотого мускатного ореха

1 ч. л. корицы

1 ч. л. молотого имбиря

2 ч. л. соды

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Для глазури:

3 яичных белка (вес примерно 90–100 г)

400–500 г сахарной пудры мелкого помола

0,5 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. крахмала

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Приготовление имбирных пряников на Пасху

В кастрюлю с толстым дном высыпь сахар, мед и сухие специи. На маленьком огне доведи массу до кипения, постоянно помешивая ее. Сними массу с огня, добавь соду и интенсивно перемешай: она должна увеличиться в объеме. Добавьте масло комнатной температуры, перемешай и оставь остыть. После того как масса застынет, добавь в кастрюлю яйцо. Смесь должна получиться однородной. К медовой массе порциями добавляй муку, помешивая сначала лопаткой, а затем замеси тесто руками. Замотай готовое тесто в пленку и отправь в холодильник на пять часов. Когда пройдет это время, нужно разделить тесто на небольшие части, раскатать их и вырезать печенье произвольной формы: кроликов, яиц, куличей или что-нибудь пасхальной формы. Застели противень пергаментом, присыпь его мукой, выложи тесто. Отправь печенье в разогретую духовую печь до 180 °С на 12 минут.

С помощью кондитерского мешка или пакета можешь украсить печенье разноцветной глазурью! Как делать глазурь для пряников — читай в другом материале.

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