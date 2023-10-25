Как хранить чернослив дома: советы, которые сохранят вкус

Мы покупаем чернослив для ежедневного употребления, чтобы получать витамины, для выпечки или приготовления мясных блюд.

Обычно его покупают в большом количестве и за один раз не съедают. Поэтому так важно правильно хранить чернослив, чтобы он не потерял свой вкус и не испортился.

Мы расскажем о разных способах хранения чернослива и как это делать правильно.

Сейчас также смотрят

Как правильно хранить чернослив в банках

Чернослив портится от влаги, солнца и тепла. Поэтому его нужно положить в плотно закрывающиеся банки. Их поставить в темное, сухое и холодное место. Лучше всего хранить чернослив в кладовке или подвале.

Но не забывай наклеить на банку бумажку со сроком годности. Обычно сухофрукты хранят 12-18 месяцев.

Если у тебя нет подвала, чернослив можно хранить при комнатной температуре. Для этого нужно отобрать плоды без повреждений, контейнер или банку ошпарить кипятком и хорошо высушить. Если чернослив недосушенный, нужно дать ему время просохнуть. После — закрыть его герметично и поставить в шкафчик.

Хранение чернослива в мешочках из ткани

Этот способ подходит, только если в доме нет никаких вредителей: моли, тараканов, муравьев.

Чистый тканевой мешочек нужно замочить в крепком растворе соли. Затем хорошо высушить, положить чернослив и плотно завязать. В мешочках сухофрукты могут “дышать”, поэтому не покрываются плесенью.

Как хранить чернослив в холодильнике

Чернослив можно хранить в холодильнике. Для этого нужно расфасовать чернослив маленькими порциями, убрать поврежденные плоды.

Чернослив хранить в плотно закрывающихся банках или в пакетах на застежке.

Раз в неделю надо проверять сухофрукты, не появилась ли лишняя влага. Если да, их нужно просушить. Также будь внимательным(-ой) к появлению плесени.

На зиму мы делаем запасы из разных овощей, в частности покупаем чеснок. Ранее мы рассказывали, как правильно хранить чеснок.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.