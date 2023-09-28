Чтобы зимой меньше болеть: как хранить калину на зиму — рецепты

Зима уже совсем близко! Казалось бы, все заготовки уже сделаны: ягодные варенья сварены, заготовки овощей и блюд закрыты. Однако сейчас самое время для сбора калины, ведь её свойства помогут вылечиться во время болезни зимой.

Как хранить калину на зиму — мы подобрали три рецепта для тебя!

Читай рецепт варенья, перетертой с сахаром и целой калины на зиму, в материале.

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Как хранить калину

Калина, перетертая с сахаром

Один из самых вкусных рецептов хранения калины на зиму — перетертая ягода с сахаром. Как приготовить калину, перетертую с сахаром, рассказываем дальше.

Ингредиенты:

калина — 1 кг

сахар — 1 кг

Приготовление:

Ягоды промой и просуши. Переложи их в кастрюлю, добавь сахар и перетри с помощью блендера. Отставь кастрюлю в теплое место и оставь на сутки, чтобы сахар растворился. Пропусти калину с сахаром через сито и разлей в стерилизованные банки.

Варенье из калины: рецепт

Вкусное варенье из калины готовится легко, а вкус будет непревзойденным.

Ингредиенты:

калина — 1,5 кг

сахар — 1,5 кг

вода — 500 мл

ванильный сахар — 15 г

Приготовление:

Калину помой и почисти от веточек, подсуши. Нагрей воду и добавь сахар, ванильный сахар. Вари сироп в течение пяти минут. Сыпь калину в воду, доведи до кипения и вари еще пять минут. Отставь калину на пять часов. После этого времени снова поставь на огонь, доведи до кипения и снимай пенку. Через пять минут выключи калину и разлей по банкам.

Калина на зиму целая

Сохранить все полезные свойства калины можно, если приготовить калину на зиму целиком.

Ингредиенты:

калина — 1 кг

сахар — 800 г

Приготовление:

Промой калину и просуши её. Засыпь в банки по ложке сахара. Поверх выложи ягоды калины, снова засыпь сахаром. Выкладывай такими слоями калину и сахар доверху банки. Закрой калину крышкой и храни в холодильнике.

Готовить ягоды можно не только в сладком варенье, но и как… соленые блюда! Как приготовить виноград, как оливки, мы рассказывали раньше.

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