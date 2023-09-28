Чтобы зимой меньше болеть: как хранить калину на зиму — рецепты

Зима уже совсем близко! Казалось бы, все заготовки уже сделаны: ягодные варенья сварены, заготовки овощей и блюд закрыты. Однако сейчас самое время для сбора калины, ведь её свойства помогут вылечиться во время болезни зимой.
Как хранить калину на зиму — мы подобрали три рецепта для тебя!
Читай рецепт варенья, перетертой с сахаром и целой калины на зиму, в материале.
Один из самых вкусных рецептов хранения калины на зиму — перетертая ягода с сахаром. Как приготовить калину, перетертую с сахаром, рассказываем дальше.
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Вкусное варенье из калины готовится легко, а вкус будет непревзойденным.
Сохранить все полезные свойства калины можно, если приготовить калину на зиму целиком.
Готовить ягоды можно не только в сладком варенье, но и как… соленые блюда! Как приготовить виноград, как оливки, мы рассказывали раньше.
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