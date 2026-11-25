Квашеную капусту можно добавлять в пирожки, пироги, вареники, супы и множество других блюд.
Она хорошо подходит и отдельно, и к тому же — в ней множество пользы и витаминов. Это характерное блюдо для украинской кухни.
Как сделать классическую квашеную капусту быстро и без усилий — читай в материале.
Для того чтобы капуста была хрустящей, перед приготовлением необходимо соблюдать несколько правил:
- Соблюдай пропорции. Содержание соли не должно превышать 2% от веса капусты. В идеале на один килограмм капусты нужно добавить одну столовую ложку соли.
- Для квашения выбирай поздние твердые сорта капусты.
- Квасить нужно в стеклянной или эмалированной посуде. Ни в коем случае не используй пластиковую.
- Храни квашеную капусту при температуре от 0 до 2 градусов.
Квашеная капуста: рецепт классический
Ингредиенты:
- капуста — 2,5 кг;
- морковь — 1 шт. (150 г);
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — 5-6 шт.;
- соль — 1,5 ст. л;
- сахар —1,5 ст. л;
- вода — 1 л.
Способ приготовления
В первую очередь необходимо нашинковать капусту. Натирать необходимо с помощью большой терке (морковку) и добавить ее к капусте.После этого нужно разломать лавровый лист, добавить перец и перемешать.
Уложи капусту поплотнее в большую банку и приступай к рассолу. В воде необходимо развести соль и сахар и довести до кипения. Оставь остывать.
Капусту залей холодным рассолом и поставь в теплое место. Когда начнется брожения, ее необходимо проколоть вилкой, чтобы вышел углекислый газ.
Через три дня капуста будет готова. Закрой ее крышкой и поставь в холодильник.
Квашеная капуста на зиму: быстрый рецепт
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 кг;
- морковь — 1-3 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- сахар-песок — 0,5 стакана;
- соль — 1 ст. л;
- вода — 500 мл;
- перец черный — 4-5 шт.;
- перец душистый — 3-4 шт.;
- масло — 0,5 стакана;
- уксус — 10 ст. л.
Способ приготовления
Капусту нарезаем тонкой, длинной соломкой. Морковь чистим, моем, трем на большой терке. Чеснок чистим, пропускаем через пресс. Смешиваем в миске все овощи.
В кастрюлю наливаем воду, кипятим. Засыпаем сахарный песок, соль, специи, наливаем масло и уксус. Перемешиваем. Кипятим 1 минуту.
Горячую заливку выливаем в капусту. Сверху капусту накрываем перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую ставим груз. Оставляем настаиваться при комнатной температуре.
Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова. Готовую квашеную капусту быстрого приготовления перекладываем в банки, накрываем капроновыми крышками и храним в холодильнике.
Капуста, квашенная в банке за сутки
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 2-3 кг;
- морковь — 1 шт.;
- соль — 1 ст.л;
- сахар или мед — 1 ст.л;
- кипяченая вода.
Способ приготовления
Нашинкуй капусту и натри морковь на терке (большой). Смешай капусту с морковью в большой миске, но аккуратно, чтобы сок не выделялся.
Выложи капусту в большую банку, а сверху залей холодной водой. Насыпь ложку соли и добавь мед или сахар. Поставь эту банку в большую миску. Через один день капусту уже можно будет пробовать.
Читай также, когда квасить капусту в декабре 2026 — лучший период для заготовки.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!