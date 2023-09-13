Сделай ее мягкой для лучшей готовки: как подготовить капусту для голубцов

Голубцы — одно из традиционных блюд украинской кухни. У каждой хозяйки есть свой рецепт голубцов. Одним из главных ингредиентов для голубцов является капуста.

От того, насколько хорошо подготовлены листья капусты, зависит форма голубцов и их целостность.

Мы расскажем о том, как подготовить капусту для голубцов. Ты узнаешь три простых способа.

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Как подготовить капусту для голубцов: варка в воде

Самый распространенный способ подготовки капусты для голубцов — варка в воде. В кипящую подсоленную воду надо положить кочан капусты, но перед этим вырезать кочерыжку.

Варить капусту на слабом огне, пока верхние листья не станут мягкими.

Надо доставать из воды готовые листья капусты по мере готовности и продолжать варить капусту, пока на листья не разберется весь кочан. Листья готовы к закрутке голубцов.

Как подготовить капусту для голубцов в микроволновке

Для этого способа надо, прежде всего, вырезать кочерыжку у кочана капусты. Положить капусту в тарелку и накрыть пакетом.

Потом поставить в микроволновку на 6 минут на полную мощность. Когда будешь доставать капусту, будь аккуратным(-ной), ведь можно обжечься паром.

Далее надо разобрать капусту на листья. Если ближе к центру остались твердые листья, можно повторить процедуру с пакетом и микроволновкой. Но надо быть внимательным, чтобы капуста не стала слишком мягкой.

Как подготовить капусту для голубцов: способ заморозки

Так же, как и в предыдущих способах, надо сперва вырезать кочерыжку. Потом положить капусту в пакет и поставить в морозилку на сутки, чтобы кочан полностью промерз.

Вечером перед тем днем, когда хочешь готовить голубцы, достать капусту из морозилки, чтобы за ночь она оттаяла.

После разморозки листья капусты получаются очень мягкими, с ними очень удобно работать.

Голубцы — любимое блюдо многих, но готовить их долго не всегда хочется. Ранее мы рассказывали рецепт ленивых голубцов.

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