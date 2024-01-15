Чтобы не потратить на это час! Как правильно и быстро чистить помело — лайфхаки

Полезные и ароматные цитрусовые иногда бывает сложно почистить. Так почти всегда происходит с помело. У него толстая кожура, которую сложно разрезать ножом. В нашем материале рассказываем, как правильно чистить помело быстро и разными способами.

Как правильно чистить помело: способы и лайфхаки

Если ты подаешь помело к столу, его можно красиво почистить несколькими способами — дольками, полудольками, кольцами или даже без кожуры. Все эти способы несложные, если знать, как правильно чистить помело.

Для чистки тебе понадобится доска для нарезки и острый нож. Хорошо помой фрукт теплой или прохладной водой. После этого срежь верхушку и низ помело. Сделай четыре продольных глубоких надреза на кожуре — должно получиться восемь лепестков, которые легко снимаются руками.

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Затем достаточно просто будет снять белую пленку и разделить помело на дольки.

Почистить быстро помело можно и всего одним надрезом ножа. Для этого помело нужно положить на разделочную доску боком, провести ножом по кругу посередине фрукта. То есть, сделать круговой надрез.

После этого кожура снимается пальцами. Круговым движением стягивай ее, для этого может понадобиться немного сил.

Чтобы почистить помело правильно полудольками, нужно разрезать его пополам по центру, а затем на половинках сделать продольные надрезы. После этого кожура будет легко сниматься, и ты получишь красивую нарезку помело.

Чтобы почистить помело кусочками и сразу красиво подавать на стол, можно сделать так:

Помой помело теплой или прохладной водой. Срежь верхушку и низ острым ножом. Нарежь помело кольцами толщиной 1-2 см. Сделай надрезы на кожуре. Сними кожуру и белую пленку с помело.

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