Прямо с детства: как правильно варить кукурузу

Разнообразные отели мира, белый песок, лазурный берег и деликатесы со всего мира – все это отнюдь не заменит тот отдых, когда тебя родители впервые отвезли к морю. И ты вспоминаешь те волшебные крики чаек, которые переплелись с криками продавцов о горячей кукурузе.
И если физически отправить в место своих теплых летних воспоминаний пока непросто, то напомнить себе тот уникальный вкус простого блюда все же можно.
Стоит только придерживаться нескольких рекомендаций — и у тебя уже есть машина времени в виде вареной кукурузы и сидишь где-то там, когда тебе было шесть лет, и все удивительно хорошо.
Перед тем как подавать кукурузу, ее нужно полностью очистить от остатков листьев, хорошо смазать сливочным маслом и по желанию добавить сверху еще немного соли.
Особые гурманы могут попытаться посыпать кукурузу тертым пармезаном и на пару минут отправить запекаться в духовке. Однако в этом случае следует быть особенно внимательными, чтобы блюдо не подгорело.
А если ты уж очень скучаешь по тем крикам продавцов на пляже о сочных морепродуктах, то читай, как вкусно приготовить креветки у себя дома.
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