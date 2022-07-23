Прямо с детства: как правильно варить кукурузу

Разнообразные отели мира, белый песок, лазурный берег и деликатесы со всего мира – все это отнюдь не заменит тот отдых, когда тебя родители впервые отвезли к морю. И ты вспоминаешь те волшебные крики чаек, которые переплелись с криками продавцов о горячей кукурузе.

И если физически отправить в место своих теплых летних воспоминаний пока непросто, то напомнить себе тот уникальный вкус простого блюда все же можно.

Стоит только придерживаться нескольких рекомендаций — и у тебя уже есть машина времени в виде вареной кукурузы и сидишь где-то там, когда тебе было шесть лет, и все удивительно хорошо.

Как правильно варить кукурузу

Сначала следует промыть кукурузу под проточной водой и очистить ее от волокон, а также лишних и грязных листьев. Также нужно замочить кукурузу в холодной воде на один или два часа, чтобы ускорить будущий процесс варки. После этого необходимо разрезать кукурузу на две или даже три равные части, если она слишком большая и не помещается в кастрюлю. Затем можно отправлять кочаны в кипящую воду и убавить огонь. В таком состоянии молодая кукуруза будет вариться около получаса, а зрелая – более двух часов. Чтобы понять, стоит ли выключать огонь, можно отделить одно зернышко и попытаться его раскусить. Если оно мягкое, то блюдо готово. Тогда нужно добавить чуть-чуть соли и проварить еще всего пару минут. В завершение необходимо слить воду, плотно накрыть кастрюлю крышкой и обернуть ее полотенцем, чтобы кукуруза стала еще более нежной по вкусу.

Перед тем как подавать кукурузу, ее нужно полностью очистить от остатков листьев, хорошо смазать сливочным маслом и по желанию добавить сверху еще немного соли.

Особые гурманы могут попытаться посыпать кукурузу тертым пармезаном и на пару минут отправить запекаться в духовке. Однако в этом случае следует быть особенно внимательными, чтобы блюдо не подгорело.

А если ты уж очень скучаешь по тем крикам продавцов на пляже о сочных морепродуктах, то читай, как вкусно приготовить креветки у себя дома.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!