Эту куриную печень захотят есть даже дети! Рецепт от Владимира Ярославского

Печень содержит много витаминов, которые полезны для нашего организма. Куриная печень содержит витамины А, PP, Е, С и бета-каротин, витамины группы B, которые очень полезны для детей. Несмотря на это, малыши капризничают и не хотят ее есть, даже некоторые взрослые не любят употреблять этот продукт.
Судья проекта МастерШеф, шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как вкусно приготовить куриную печень, чтобы ее с удовольствием ели все.
Для поленты Таранья (50/50 кукурузная крупа и гречневая):
Овощи нужно нарезать кубиком. Сначала обжарить морковь, затем добавить лук. Когда овощи немного обжарятся, добавить сельдерей и в конце чеснок.
Затем положить печень, подождать, пока она поджарится и добавить белое вино. Печень накрыть крышкой и тушить на огне 20 минут.
Далее добавить специи: соль, шалфей и перец. Тушить еще 5 минут, но без крышки. Добавить масло и “затянуть” соус.
Отдельно нужно приготовить поленту. Молоко довести до кипения. Добавить крупу, постоянно помешивая его.
Варить на небольшом огне 12–15 минут. Крупа должна быть немного аль-денте (недоваренной — ред.).
Варить на небольшом огне 12–15 минут. Крупа должна быть немного аль-денте (недоваренной — ред.).
Затем добавить масло, снять кастрюлю с огня, насыпать пармезан и перемешать. Рагу с печенью выложить сверху поленты и подавать к столу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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