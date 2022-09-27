Еда и рецепты

Эту куриную печень захотят есть даже дети! Рецепт от Владимира Ярославского

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 сентября 2022, 13:00
Як приготувати курячу печінку: рецепт від Володимира Ярославського
Фото: Unsplash

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