Эту куриную печень захотят есть даже дети! Рецепт от Владимира Ярославского

Печень содержит много витаминов, которые полезны для нашего организма. Куриная печень содержит витамины А, PP, Е, С и бета-каротин, витамины группы B, которые очень полезны для детей. Несмотря на это, малыши капризничают и не хотят ее есть, даже некоторые взрослые не любят употреблять этот продукт.

Судья проекта МастерШеф, шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как вкусно приготовить куриную печень, чтобы ее с удовольствием ели все.

Ингредиенты для приготовления куриной печени

300 г очищенной печени

200 г лука

150–180 г моркови

50 г стебель сельдерея

30–40 г белого вина

соль, перец черный и ароматный

50 г сливочного масла

обязательно свежий шалфей

чеснок и чеснок по желанию

Для поленты Таранья (50/50 кукурузная крупа и гречневая):

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70 г крупы

340 г молока

соль

15 г сливочного масла

20 г пармезана

Приготовление куриной печени

Овощи нужно нарезать кубиком. Сначала обжарить морковь, затем добавить лук. Когда овощи немного обжарятся, добавить сельдерей и в конце чеснок.

Затем положить печень, подождать, пока она поджарится и добавить белое вино. Печень накрыть крышкой и тушить на огне 20 минут.

Далее добавить специи: соль, шалфей и перец. Тушить еще 5 минут, но без крышки. Добавить масло и “затянуть” соус.

Отдельно нужно приготовить поленту. Молоко довести до кипения. Добавить крупу, постоянно помешивая его.

Варить на небольшом огне 12–15 минут. Крупа должна быть немного аль-денте (недоваренной — ред.).

Затем добавить масло, снять кастрюлю с огня, насыпать пармезан и перемешать. Рагу с печенью выложить сверху поленты и подавать к столу.

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