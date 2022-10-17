Несколько минут — и готовое блюдо на твоей тарелке! Рецепт ленивого хачапури от Лизы Глинской

Любишь вкусное грузинское хачапури, такое, чтобы яичко вытекало и сыра было побольше? Если ты читаешь этот рецепт, то, наверное, любишь. Но настоящее хачапури готовить долго и сложно, а идти в ресторан может быть далеко или дорого.

Это не значит, что нужно отказываться от сырного удовольствия. Победительница проекта МастерШеф Лиза Глинская поделилась рецептом простого и вкусного ленивого хачапури.

На приготовление этого блюда ты потратишь всего 10 минут, а удовольствие получишь на весь день.

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Ингредиенты для ленивого хачапури

150 г муки

1 яйцо

250 мл молока

200 г сулугуни

соль

сливочное масло

Приготовление ленивого хачапури

В миске надо смешать молоко, яйцо, муку и соль до однородной консистенции. Затем добавить сыр и снова перемешать. Тесто для хачапури готово.

На плите разогреть сковороду и смазать ее растительным маслом. Равномерно распределить тесто по сковороде (этого рецепта хватит на две порции) и обязательно накрыть крышкой.

Жарить тесто надо по 2-3 минуты с каждой стороны. Еще горячее хачапури нужно смазать сливочным маслом.

Вкусный ужин — залог хорошего семейного вечера. Раньше мы рассказывали, что можно приготовить из куриного филе, чтобы всем понравилось.

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