Нежные Паннетоне с привкусом Рождества: как приготовить праздничную выпечку итальянцев

Рождественские праздники все больше наполняют наши сердца особым чувством, а вместе с тем полки в магазинах заполонили особые продукты. Некоторые из них традиционны для наших широт, а вот кое-что может очень удивить, как, например, итальянский Паннетоне.

Эта рождественская выпечка выглядит точь-в-точь как наша пасхальная паска. Однако, как мы уже привыкли говорить, существует определенный нюанс.

Итальянцы просто обожают готовить Паннетоне именно на Рождество и, несмотря на определенное сходство с нашей выпечкой, имеют свои особые секреты.

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Его рецепт берет свое начало еще в Римской империи, поэтому неудивительно, что за все это время он претерпел немалое количество трансформаций.

Однако остается неизменным его нежный вкус. Не веришь? Попробуй приготовить и проверить.

Ингредиенты для Паннетоне

Для опары:

мука — 100 граммов

дрожжи — 15 граммов

вода — 80 миллилитров

Для первого замеса:

теплая вода — 125 миллилитров

желтки — 2 штуки

сахар — 50 граммов

мука — 250 граммов

сливочное масло — 75 граммов

Для второго замеса:

сахар — 50 граммов

желтки — 2 штуки

сливочное масло — 25 граммов

ванильный сахар — 1 столовая ложка

сметана — 2 столовые ложки

мука — 100 граммов

апельсин — 1 штука

засушенная клюква — 200 граммов

щепотка соли

Способ приготовления Паннетоне

Начать приготовление душистого Паннетоне следует с опары. Чтобы ее сделать, необходимо измельчить дрожжи и развести их в небольшом количестве воды комнатной температуры. Затем нужно добавить в дрожжи еще немного воды и муку, после чего тщательно перемешать, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь. Дальше можно начинать делать первый замес. Для этого необходимо в опару налить теплую воду и снова тщательно перемешать. После этого в смесь нужно добавить желтки, сахар, размягченное сливочное масло и муку, затем перемешать до однородности. В таком виде смесь должна стоять еще четыре часа под пленкой. Теперь можно начать второй замес. Для этого нужно сначала немного обмять тесто, а затем добавить к нему желтки, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, сметану, сливочное масло и в конце муку. Тесто необходимо тщательно, но осторожно, перемешать. Желательно это делать руками. Напоследок важно добавить цедру одного апельсина и клюкву и затем снова перемешать. В таком виде тесто должно постоять еще час в теплом месте. За это время следует подготовить формы и смазать их сливочным маслом. Когда тесто поднимется, его можно распределять по емкостям, наполняя их на 1/3. И снова стоит дать отдохнуть тесту часик и себе устроить перерыв на чай. Затем можно ставить Паннетоне запекаться на полчаса в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Однако важно помнить, что чем объемнее форма, тем больше времени нужно на выпекание. Проверить готовность можно деревянной шпажкой. Наконец-то наши Паннетоне готовы. Ими можно наслаждаться даже не украшая. Однако если фантазия просится на свободу, то стоит немного развлечься и украсить эту душистую выпечку.

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