Еда и рецепты

Нежные Паннетоне с привкусом Рождества: как приготовить праздничную выпечку итальянцев

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 декабря 2022, 16:00
Панетоне
Фото: Unsplash

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