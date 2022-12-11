Нежные Паннетоне с привкусом Рождества: как приготовить праздничную выпечку итальянцев

Рождественские праздники все больше наполняют наши сердца особым чувством, а вместе с тем полки в магазинах заполонили особые продукты. Некоторые из них традиционны для наших широт, а вот кое-что может очень удивить, как, например, итальянский Паннетоне.
Эта рождественская выпечка выглядит точь-в-точь как наша пасхальная паска. Однако, как мы уже привыкли говорить, существует определенный нюанс.
Итальянцы просто обожают готовить Паннетоне именно на Рождество и, несмотря на определенное сходство с нашей выпечкой, имеют свои особые секреты.
Его рецепт берет свое начало еще в Римской империи, поэтому неудивительно, что за все это время он претерпел немалое количество трансформаций.
Однако остается неизменным его нежный вкус. Не веришь? Попробуй приготовить и проверить.
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