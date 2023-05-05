Полезная адаптация любимцев с детства: рецепт печенья Хворост в духовке

Может ли еда напоминать период жизни? Да, может! Особенно, если в воспоминаниях возникает детство и запах сладкой выпечки. Печенье Хворост — именно из тех, которые вызывают красивые картинки в памяти большинства.

Как приготовить печенье Хворост по здоровому рецепту и быстро, рассказала фуд-блогер Яна Станишевская — читай в материале.

Печенье Хворост: рецепт выпекания в духовой печи

Традиционно печенье Хворост обжаривают в большом количестве растительного масла. Однако такой рецепт достаточно вреден, а к тому же — калорийный.

А вот если запекать печенье в духовке, то сладости можно будет употреблять без страха за свой желудок.

Ингредиенты для печенья Хворост:

мука — 200 г

сахарная пудра — 1 ст.л

желтки — 2 шт

сметана — 4 ст.л

масло из морозилки — 35 г

соль — щепотка

Приготовление печенья Хворост:

Для начала поставь масло в морозилку, чтобы оно максимально остыло. Смешай муку, сахарную пудру и соль. Просей через сито. Натри сливочное масло и добавь его в муку, перемешай тесто до состояния крошки. Добавь к крошке желтки и перемешай. Добавь сметану и быстро замеси тесто, чтобы оно не нагрелось от рук. Тесто должно быть плотным, но очень эластичным. Раздели тесто на четыре части и очень тонко раскачай, нарежь на полоски и ромбики, выложи на противень, застеленный пергаментом. Ставь тесто в духовку, разогретую до 180°C на восемь минут. Присыпь печенье сахарной пудрой и подавай к столу!

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