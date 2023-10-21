С пивом, беконом и удовольствием: как приготовить польский суп без закваски жур на айране

Иногда душа так и требует не просто путешествий, а целых гастро-туров. Однако не все могут себе позволить сейчас далеко уехать за впечатлениями. Поэтому их всегда можно создать своими руками.
Шеф-повар Алекс Якутов в новом шоу На ножах на Новом канале предлагает попробовать приготовить польский суп без закваски жур на айране.
Звучит как-то сложно? Однако как это вкусно! Ты только посмотри, сколько вкусных в списке ингредиентов. Их точно стоит попытаться соединить на своей кухне.
Хочешь чего-нибудь более экзотического? Тогда читай, как приготовить популярный таиландский суп том ям.
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