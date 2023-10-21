С пивом, беконом и удовольствием: как приготовить польский суп без закваски жур на айране

Иногда душа так и требует не просто путешествий, а целых гастро-туров. Однако не все могут себе позволить сейчас далеко уехать за впечатлениями. Поэтому их всегда можно создать своими руками.

Шеф-повар Алекс Якутов в новом шоу На ножах на Новом канале предлагает попробовать приготовить польский суп без закваски жур на айране.

Звучит как-то сложно? Однако как это вкусно! Ты только посмотри, сколько вкусных в списке ингредиентов. Их точно стоит попытаться соединить на своей кухне.

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Ингредиенты для польского супа

вода — 500 миллилитров

айран — 400 миллилитров

пиво — 100 миллилитров

бекон — 200 граммов

картофель — 2-3 штуки

краковская колбаса — 150 граммов

баварская колбаска — 1 штука

лук — 1 штука

морковь — 1 штука

корень сельдерея — 1 штука

подсолнечное рафинированное масло — 2 столовые ложки

укроп — 2 веточки

петрушка — 2 веточки

сахар — 2 чайные ложки

майоран — 1 чайная кровать

перец черный горошком — 1 чайная ложка

тмин — 1 чайная ложка

перец черный молотый — 1 чайная ложка

Жур на айране — способ приготовления

Сначала нужно почистить картофель, порезать его кубиками и положить в кастрюлю с водой. Затем нарезать бекон тоже кубиками и пожарить его на разогретой сковороде с растительным маслом. Желательно постоянно помешивать бекон. Теперь следует укроп, петрушку, майоран, черный перец и тмин положить в марлю, завернуть все, как в мешочек, замотать нитью и опустить травы внутрь кастрюли, как пакетик с чаем. Когда вода закипит, можно добавить туда колбаски. Затем добавить сахар и молотый перец к бекону, когда он станет золотистого цвета. Также на сковороду следует выложить нарезанный лук, морковь и корень сельдерея, и перемешать. После этого нужно осторожно достать краковскую колбасу из кастрюли, нарезать кубиками и высыпать на сковороду. В нее влить пиво и 100 миллилитров айрана. Остаток айрана вылить в кастрюлю, а затем пересыпать содержимое сковороды. Остается только перемешать и наслаждаться необычным, но очень сытным блюдом.

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